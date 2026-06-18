Inaugurata la rinnovata Casa dello Studente “Leonardo da Vinci” del Politecnico di Milano
La storica residenza di Città Studi dispone ora di 420 posti letto, 84 in più. L’intervento ha richiesto un investimento di circa 35,6 milioni di euro
Milano, 18 giugno 2026 – È stata inaugurata oggi la rinnovata Casa dello Studente “Leonardo da Vinci” del Politecnico di Milano, realizzata nel 1934 nel quartiere Città Studi, a pochi passi dalla sede storica dell’Ateneo.
L’intervento di riqualificazione e ammodernamento ha portato la capacità complessiva della struttura a 420 posti alloggio, 84 in più rispetto alla precedente configurazione. La Casa dello Studente si conferma così la più grande residenza universitaria del Politecnico di Milano. L’investimento complessivo è stato di circa 35,6 milioni di euro.
I lavori hanno riguardato la completa riqualificazione degli spazi residenziali e comuni, il restyling degli ambienti interni, il rifacimento degli impianti tecnologici, il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’involucro edilizio e la realizzazione di nuovi alloggi per gli studenti.
L’intervento ha compreso anche la riqualificazione dell’auditorium e la trasformazione della storica palestra in un campo da beach volley indoor.
La residenza offre camere singole e doppie, minialloggi e appartamenti. Sono presenti anche camere singole e doppie attrezzate per persone con disabilità. Tra gli spazi e i servizi a disposizione degli ospiti figurano cucine comuni, sala studio, lavanderia, connessione Wi-Fi e reception attiva 24 ore su 24. L’opera si inserisce nel programma di sviluppo delle residenze universitarie promosso dal Politecnico di Milano attraverso i finanziamenti ministeriali (MUR) e regionali disposti in attuazione della Legge 338/2000, con l’obiettivo di incrementare la capacità ricettiva e adeguare gli edifici agli standard contemporanei di accessibilità, sostenibilità ed efficienza energetica.
“La Casa dello Studente è un simbolo del quartiere di Città Studi. Riaprirne le porte è un messaggio importante per il nostro Ateneo e per la città. Significa non solo riqualificare un edificio storico, ma soprattutto ampliare la nostra offerta ricettiva all’interno di una politica di sviluppo sempre più votata all’attrattività e all’inclusione. – commenta la Rettrice, Donatella Sciuto – Le residenze non sono dormitori: sono spazi di socializzazione dove si parlano lingue diversi e dove si confrontano diverse visioni del mondo. Sono l’espressione dell’università e della Milano che vogliamo per il futuro: giovane, multiculturale e aperta.”
Alla cerimonia sono intervenuti Donatella Sciuto, Rettrice del Politecnico di Milano, Michele Gaetano Giussani, Presidente del Consiglio degli Studenti, Gianluca Marco Comazzi, Assessore al Territorio e Sistemi verdi, Regione Lombardia e Graziano Dragoni, Direttore Generale del Politecnico di Milano, che ha presentato il progetto.
La Casa dello Studente “Leonardo da Vinci” in numeri
- 420 posti alloggio complessivi
- 84 posti alloggio aggiuntivi
- circa 35,6 milioni di euro di investimento