Spiga d’Oro 2025: aperti i termini per la presentazione delle candidature

10 Giugno 2025 – C’è tempo fino a venerdì 27 giugno per le proposte di candidatura per la Spiga d’oro. L’Amministrazione comunale invita a segnalare i cittadini e le realtà significativi per il territorio di Cinisello Balsamo e meritevoli della civica onorificenza.

Il riconoscimento è stato introdotto nel 1987 per celebrare l’acquisizione del titolo di “Città”, assegnato a Cinisello Balsamo il 17 ottobre 1972. La Spiga d’oro vuole sottolineare il valore di singoli cittadini, associazioni e imprese che contribuiscono quotidianamente o che hanno contribuito allo sviluppo sociale, culturale, economico dell’intera comunità cittadina.

Le proposte, complete di curriculum e indirizzate al Sindaco e alla Commissione, devono essere presentate presso l’Ufficio Protocollo (Punto in Comune – Sportello del Cittadino, via XXV Aprile, 4) del Comune o inviate via pec all’indirizzo comune.cinisellobalsamo@pec. regione.lombardia.it. La cerimonia di consegna, quest’anno giunta alla 35a edizione, si svolgerà domenica 12 ottobre 2025.