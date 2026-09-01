Cultura e Società

Approvato il progetto per nuovi marciapiedi senza barriere architettoniche

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marciapiedi

Cinisello Balsamo, 1 settembre 2026 – La Giunta comunale ha dato l’ok al progetto di fattibilità tecnico economica per il rifacimento di alcuni marciapiedi cittadini ammalorati. In particolare gli interventi in oggetto riguardano i tratti di marciapiede di via Pelizza da Volpedo, lato nord tra via Pascal e via Voltaire, e di via Piemonte, lato sud tra via Partigiani e via Veneto.

Nel rispetto del Nuovo Codice della Strada e delle relative norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche, dunque si intende procedere con un intervento di manutenzione straordinaria su questi tratti di marciapiede la cui pavimentazione risulta particolarmente danneggiata eliminando asperità, sporgenze e avvallamenti che rappresentano un potenziale pericolo per l’utenza pedonale, in particolare per quella con difficoltà di deambulazione.

I lavori, che rientrano tra quelli di abbattimento di barriere architettoniche, avranno un costo totale di circa 92mila euro, comprendenti il disfacimento del manto in asfalto e delle porzioni di massetto di fondazione e loro rifacimento con riposizionamento dei cordoli esistenti e la fornitura e posa di dissuasori alla sosta.

A seguito delle verifiche e della relazione presentata dal Settore tecnico del Comune, in Giunta abbiamo approvato il progetto per intervenire su alcuni marciapiedi particolarmente rovinati. Il rifacimento di questi tratti stradali consentirà di ristabilire la sicurezza e la percorribilità per i pedoni”. Ha commentato l’assessore ai Lavori Pubblici Simone Villa.

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