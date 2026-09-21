Giornata mondiale dell’Alzheimer, dal Comune servizi di prossimità e sostegno alle famiglie

Milano, 21 settembre 2026 – In occasione della Giornata mondiale dell’Alzheimer che si celebra oggi, il Comune di Milano lancia “Antenne di comunità: riconoscere, connettere, prendersi cura”, un nuovo progetto che punta a rafforzare la capacità della comunità di riconoscere le situazioni di fragilità e favorire l’orientamento verso i servizi cittadini.

Per la realizzazione del progetto saranno individuati esercizi commerciali, farmacie, associazioni, Case di Quartiere, volontari, caregiver e altri soggetti disponibili a offrire un primo ascolto che li aiuti a orientare le persone con difficoltà cognitive e i loro familiari. Dopo un’adeguata formazione con incontri in presenza e online, le persone e i luoghi aderenti diventeranno delle “antenne” sul territorio per riconoscere e intercettare le situazioni di difficoltà e i primi segnali di decadimento cognitivo e fornire informazioni utili sui servizi a cui rivolgersi. Il progetto viene avviato in queste settimane in due NIL della città: Adriano e Porta Vigentina–Porta Lodovica, con l’obiettivo di attivare, al termine del percorso, oltre una ventina di antenne. I luoghi dove trovarli saranno contraddistinti da uno specifico adesivo esposto all’ingresso. Il progetto verrà gestito dall’associazione Atelier della Mente.

“Per costruire città capaci di intercettare il bisogno, orientare e accompagnare – dichiara l’assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé – servizi sanitari e sociali, Terzo settore, famiglie e comunità devono lavorare sempre più come parti della stessa rete di cura. Sull’Alzheimer e le demenze esistono poche risorse nazionali, destinate esclusivamente al sistema sanitario e alle Regioni, ma manca ancora un finanziamento strutturale e dedicato ai Comuni per sostenere proprio quelle attività sociali e di prossimità che accompagnano le persone e le famiglie nella vita quotidiana. Oggi servizi di orientamento, sostegno ai caregiver, reti territoriali e interventi comunitari vengono quindi garantiti in larga parte attraverso le risorse che i Comuni riescono autonomamente a mettere a disposizione. Non possiamo lasciare sole le amministrazioni locali davanti a una sfida che crescerà insieme all’invecchiamento della popolazione: serve un impegno nazionale stabile anche su questa parte della presa in carico”.

Accanto ai nuovi progetti, l’Amministrazione continua a investire sui servizi strutturali: la Bussola, evoluzione dei Centri di Psicologia per l’Anziano e l’Alzheimer, è il servizio gratuito del Comune presente in tutti i nove Municipi. Offre in dieci sedi diffuse sul territorio ascolto, orientamento e accompagnamento ai servizi, consulenza alle persone anziane e sostegno ai familiari e ai caregiver. Per scoprire i giorni e gli orari di apertura è possibile consultare il link.

Anche per il 2026, il Comune ha confermato lo stanziamento di 32mila euro per l’erogazione di contributi alle realtà del Terzo settore che garantiscono attività continuative di carattere psicosociale per le persone con decadimento cognitivo e demenza e per le loro famiglie, con l’obiettivo di sostenere una presenza il più possibile diffusa nei Municipi.

“Si tratta – conclude l’assessore Bertolé – di presidi importanti, perché spesso il primo bisogno è proprio capire a chi rivolgersi e come affrontare una situazione che modifica profondamente la quotidianità di una famiglia. Per questo è fondamentale la capillarità dei punti di riferimento per i cittadini e le cittadine che stanno attraversando un momento così delicato”.