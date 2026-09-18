800mila euro a sostegno di progetti di valore sociale e culturale

Nel corso dell’ultima seduta, in continuità con quanto realizzato in passato, la Giunta ha deliberato di stanziare 800mila euro di contributi in due anni, da destinare agli operatori del Terzo Settore che realizzeranno, entro il 31 dicembre 2028, progetti, azioni e iniziative volti a consolidare il tessuto sociale e aggregativo nei territori interessati dal programma PINQuA Niguarda e San Siro e nel quartiere Corvetto.

Le risorse messe a disposizione (400mila euro per il 2027 e 400mila euro per il 2028) saranno erogate ai progetti selezionati tramite un avviso che sarà pubblicato nelle prossime settimane.

Potranno richiedere il contributo Enti del Terzo Settore e altri soggetti non profit, anche in raggruppamento, interessati a sviluppare progettualità, azioni e iniziative innovative che coinvolgano in via prioritaria giovani under 30 e inquilini che abitano nei complessi Erp degli ambiti territoriali individuati. Le proposte dovranno promuovere attività che facilitino l’inclusione, attraverso anche l’animazione degli spazi pubblici ed eventi in grado di rispondere ai bisogni della comunità che abita questi quartieri.

Il valore massimo del contributo che potrà essere erogato per progetto è di 40mila euro.

“E’ anche attraverso iniziative culturali e aggregative che promuovano coesione e inclusione che possiamo contribuire fattivamente a migliorare la qualità della vita dei quartieri in cui si manifestano con più evidenza fragilità economiche e sociali – spiega l’assessore all’Edilizia Residenziale Pubblica Fabio Bottero -. Ecco perché, come fatto negli scorsi anni, l’Amministrazione ha deciso di ribadire il proprio impegno a sostegno di progetti con un impatto positivo e costruttivo sulla comunità di inquilini che abita gli immobili ERP di San Siro, Niguarda e Corvetto, stanziando 800mila euro di contributi in due anni. In questo modo contiamo di potenziare le collaborazioni e le sinergie tra istituzioni, associazioni e cittadini, mettendo a disposizione di coloro che abitano questi quartieri nuove opportunità e percorsi di crescita personale e comunitaria”.