Cinisello e Balsamo uniti da 98 anni

Domenica 13 settembre ricorre il 98° anniversario dell’unificazione dei Comuni di Cinisello e Balsamo, siglata nel 1928 con Regio Decreto.

Dal 2019 l’Amministrazione comunale ha introdotto tra le manifestazioni istituzionali un momento commemorativo per ricordare questo avvenimento importante e fondativo della comunità, alla presenza di autorità e associazioni locali.

Quest’anno il programma prevede un convegno di approfondimento presso il Circolo Concordia in viale Rimembranze 10, con inizio alle ore 17.30. Il tema centrale: “Lo sviluppo della città dal secondo dopoguerra”. In apertura i saluti istituzionali del sindaco, Giacomo Giovanni Ghilardi e del presidente del Consiglio Comunale, Angelo Antonio Di Lauro. Quindi l’apertura dei lavori con l’introduzione e la moderazione di Gianluigi Falzoni, Presidente CoCec e Circolo Culturale Concordia.

Interverranno al convegno, Annarita Barillari, consigliere Coop. Diaz, che parlerà dello sviluppo dell’abitare a Balsamo; quindi Don Ampelio Crema, Centro Culturale San Paolo, su Villa Casati Stampa e l’eccellenza delle Edizioni Paoline a Balsamo. Riccarda Penitenti, presidente U.T.E. Università della Terza Età con un’esposizione sul ruolo dell’U.T.E. nello sviluppo culturale della comunità tra Cinisello e Balsamo. A seguire, ancora, Davide Zacheo, imprenditore, porterà una testimonianza sull’esperienza imprenditoriale a Balsamo, mentre Giampaolo Radrezza, presidente della società sportiva U.S. Speranza, traccerà un profilo sullo sport come elemento di aggregazione in città.

“Il compleanno della nostra città è l’occasione per ricordare i momenti salienti della nostra storia. Ogni anno la locationè differente richiamando il fatto che tutti i quartieri, e tutte le realtà del territorio e chi vi abita o lavorasono parte e contribuiscono, giorno dopo giorno, alla costruzione e alla prosperità della comunità”. Così il sindaco Giacomo Ghilardi.