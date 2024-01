Mercoledì 31 gennaio, alle ore 18, presso la libreria Mondadori Duomo in Piazza Duomo, angolo via Mazzini – Milano, Gian Luigi Sarzano presenta “Comunica, è gratis. Le chiavi della comunicazione efficace e consapevole per vivere meglio (e guadagnare di più)” Mondadori.

Saluti di Daniela Javarone, presidente Associazione Amici della Lirica di Milano. Dialoga con l’autore Valentina Menassi. Interviene Nina Zilli.

Saper comunicare bene non è un’attitudine personale o una dote che si possiede geneticamente, è una competenza che può essere allenata e sviluppata. E senza neanche troppi sforzi: la cosa più importante è la consapevolezza di sé stessi e degli altri, che nasce dall’abilità di ascoltarsi e ascoltare.

Questo non è un manuale – anche se contiene utilissimi suggerimenti pratici – ma un libro sul significato più autentico e profondo della comunicazione nella nostra vita e nelle nostre relazioni. Gian Luigi Sarzano accompagna il lettore in un percorso di consapevolezza utile a veicolare nel modo migliore emozioni, sentimenti, idee, ma anche a comunicare efficacemente online, sul lavoro, in ambito commerciale. In tutti questi casi, il miglior stile di comunicazione è sempre l’autenticità: pensare davvero tutto ciò che si dice, per riuscire a esprimerlo nei modi e nei tempi più opportuni, in base alle situazioni e alle persone.

Gian Luigi Sarzano è uno dei più apprezzati coach italiani in ambito comunicazionale, motivazionale e commerciale. Laureato in Psicologia del lavoro e Scienze dell’educazione e della formazione, è esperto certificato in analisi comportamentale. È imprenditore affermato, soprattutto nel settore immobiliare, e consulente di aziende, gruppi, manager e sportivi. Specializzato in crescita personale, è molto sensibile alle iniziative di valore sociale e attivo nella ricerca attraverso laboratori formativi.

È autore di vari contenuti editoriali e volto di programmi televisivi. Nel 2019 ha pubblicato il volume Mettici tutto il cuore.