L’EcoTeatro di Milano alza il sipario sulla nuova stagione teatrale proponendo un fine settimana all’insegna della ricerca corporea, delle nuove tecnologie e della drammaturgia contemporanea, con due progetti ad alto impatto performativo.

Saranno in scena:

15 ottobre — Termodanza (a cura di Giulio Galimberti). All’interno della rassegna Teatro City del Comune di Milano una performance di danza contemporanea in cui i corpi dei danzatori sono ricoperti da termocamere che ne trasmettono le figure su uno schermo in tempo reale. Prodotto da Fattoria Vittadini. ORE 19.00 – Biglietti a partire da 5.00 euro

17 e 18 ottobre — Il Tacco di Mida (Gabriele Martini). Uno spettacolo di prosa o narrazione contemporanea che mescola ironia e riflessione, firmato da Massimo Marani e interpretato da Gabriele Martini. 17/10 ORE 19.00 – 18/10 ORE 16.00 – Biglietti a partire da 15.00 euro

Nel dettaglio:

Termodanza

Nell’ambito della rassegna Teatro City del Comune di Milano, debutta negli spazi di EcoTeatro il progetto performativo, interdisciplinare e formativo TERMODANZA, curato da Giulio Galimberti, con le coreografie di Stefania Ballone e la produzione di Fattoria Vittadini. (15 ottobre alle ore 19:00)

Attraverso l’uso di termocamere collocate sui corpi dei danzatori, lo spettatore assiste alla visualizzazione in tempo reale del calore emanato e disperso dai corpi dei danzatori, la performance trasmette in tempo reale su uno schermo le variazioni termiche, le impronte di calore lasciate nello spazio e i flussi generati dal movimento e dal contatto interpersonale, rendendo visibile ciò che è normalmente invisibile all’occhio umano.

L’esperienza si articola in tre momenti consecutivi:

Suite performativa:il corpo in movimento e la trasmissione termografica live su schermo. Talk interdisciplinare:un confronto tra il dott. Giulio Galimberti (dottore di ricerca in Estetica ed ex danzatore), la dott.ssa Marta Calbi (neuroscienziata cognitiva) e la prof.ssa Chiara Cappelletto (docente di Estetica all’Università degli Studi di Milano). Workshop interattivo:un momento esperienziale in cui il pubblico e gli studenti esplorano in prima persona, tramite termocamere portatili ed esercizi guidati, il legame tra percezione, emozione, corpo e spazio.

Nato dall’esperienza dello spettacolo Heat-Us – già presentato al MILANoLTRE Festival presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e al Teatro Fraschini di Pavia. – Termodanza verrà proposto in una riflessione innovativa, pensata appositamente per EcoTeatro.

Il Tacco di Mida (Gabriele Martini) Il weekend del 17 e 18 ottobre vedrà in scena Il Tacco di Mida, spettacolo di prosa e narrazione contemporanea scritto da Massimo Marani e interpretato da Gabriele Martini (sabato 17 ore 19.00, domenica 18 ore 16.00) Una produzione Officina dei Transiti.

Una fiaba spietata e ironica che riflette sui sacrifici, sull’ambizione e sul prezzo del successo. Attraverso un linguaggio fisico e viscerale, Mida racconta e danza il suo trionfo e la sua caduta, citando figure iconiche del mito, dell’arte e della cultura pop — da Cenerentola a Madonna, da Elon Musk a Andy Warhol. Mida danza sulle proprie radici per costruire una strada d’oro, lasciando indietro affetti e ferite pur di rimanere impresso nella memoria collettiva. Le note di regia pongono interrogativi cruciali e quanto mai attuali: cosa siamo disposti a sacrificare per contare qualcosa? Sapremmo rimanere fedeli a noi stessi di fronte al potere? Un viaggio drammaturgico che parte da una celebrazione trionfale per rivelare le crepe e gli orrori della scalata sociale.

Quest’anno all’Ecoteatro nasce The Gallery, il nuovo format di EcoTeatro che debutta proprio con lo spettacolo “Un re, un pavimento e tutto ciò che sta nel mezzo (Il tacco di Mida)”, trasformando lo spettatore da semplice osservatore a parte attiva della scena grazie a un’esperienza teatrale intima e immersiva negli spazi raccolti della Galleria, dove la vicinanza con gli attori annulla ogni distanza.

Uno spettacolo che non si guarda soltanto, ma che si vive da vicino.

La stagione – Ri.COMinciamo

“Ri.COMinciamo” è un invito a ricominciare insieme, a immaginare nuovi percorsi, a condividere idee ed esperienze e a continuare a costruire, spettacolo dopo spettacolo, un futuro più sostenibile e inclusivo: con questo spirito EcoTeatro alza il sipario sulla nuova programmazione per la stagione 2026/27, proponendosi come un polo culturale dinamico, sostenibile e visceralmente radicato nel territorio milanese. Sotto la direzione di Andrea Gottfried, lo storico teatro si trasforma in un vero e proprio ecosistema creativo in cui le arti si intrecciano: la prosa d’autore incontra il ritmo travolgente della danza, le sonorità della musica dal vivo, la comicità contemporanea e l’incanto del circo contemporaneo. Un viaggio lungo un anno che fonde con disinvoltura la memoria dei classici, la ricerca contemporanea e le urgenze sociali dell’oggi.

Dichiarazione del Direttore Artistico, Andrea Gottfried

“La programmazione 2026/27 è pensata come un ponte tra tradizione e innovazione, che mette in connessione il teatro e il suo quartiere. Vogliamo offrire uno spazio in cui le compagnie e i giovani talenti milanesi trovino una casa. Con la nascita della nostra scuola di teatro e con una stagione scuole più ricca che mai, EcoTeatro continua il suo impegno per rendere la cultura accessibile, sostenibile e viva nel cuore del territorio. Per questo abbiamo stabilito una nuova politica dei prezzi, con un costo medio del biglietto che non superi i 20 euro: la qualità artistica non deve mai essere un privilegio, ma un diritto alla portata di tutto il nostro pubblico.”