Cultura e Società

“Milano, 20 ottobre 1944: era un giorno sereno….”

Domenica 25 Ottobre 2026, ore 18:00. Villa Mirabello, Via Mirabello 6, Milano. Ingresso Libero

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Commemorazione Strage di Gorla 20 ottobre 1944

L’appuntamento di grande valore civile e storico, è dedicato alla “Commemorazione della Strage di Gorla”: per “ricordare e interrogare il presente”. L’iniziativa intende rendere omaggio non solo ai bambini rimasti vittime del tragico bombardamento del 1944, ma anche a tutte le piccole vittime innocenti dei conflitti mondiali. La manifestazione culturale punta a trasmettere la memoria “vivente” di queste tragedie alle future generazioni, unendo il ricordo storico alla riflessione sull’attualità.

Il progetto artistico e divulgativo nasce da una profonda esigenza di Pier Didoni, figlio di un cittadino sopravvissuto alla strage di Gorla, e dalla volontà del professor Edo Bricchetti, che presenterà un’attenta e toccante analisi storica dei fatti.

L’evento sarà impreziosito dagli interventi musicali eseguiti dalla pianista Emanuela Ferrari, dal polistrumentista e cantautore Pier Didoni, da Andrea Jappelli alla tromba e Paolo Ragni alla batteria, mentre la cantante Alessandra Confalonieri presterà la sua voce per l’interpretazione di brani composti per la ricorrenza Profondamente significative saranno anche le testimonianze storiche dirette dei sopravvissuti Carlo Cella, Ugo Zamboni e Gianni Banfi.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Gorla Domani con il patrocinio del Municipio 2 del Comune di Milano.

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