In uscita “What the fuck is going on?!” una straordinaria collaborazione di Cesare Cremonini con i grandi nomi dell’elettronica internazionale

“Nonostante tutto”, il nuovo singolo di Cesare Cremonini insieme ad Elisa, uscito da tre settimane e costantemente ai vertici delle classifiche radiofoniche italiane, diventa una hit internazionale e conquista i grandi nomi del clubbing mondiale: Joseph Capriati, Indira Paganotto e Seth Troxler, questi gli artisti e dj coinvolti nel progetto “What the fuck is going on?!”, in uscita in vinile il 20 giugno grazie alla straordinaria e inedita collaborazione tra Cesare Cremonini con l’universo underground, da sempre apprezzato dall’artista bolognese.

A partire da venerdì 9 maggio sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali il primo rmx di “Nonostante tutto” di Cremonini ed Elisa, realizzato dall’artista e producer Joseph Capriati, tra gli headliner più richiesti della scena house e techno mondiale. Nel brano esplodono le sonorità elettroniche che stanno conquistando i dancefloor di tutto il mondo, da Ibiza all’America, dal Brasile al Coachella fino al Cocoricò, dove il brano è stato presentato ottenendo un riscontro straordinario. Il 23 maggio verrà pubblicato il rmx prodotto da Indira Paganotto, artista e dj spagnola che negli ultimi 13 anni ha rivoluzionato l’industria della musica dance, diventando la forza trainante di un nuovo sound, la psy-techno. Il 6 giugno sarà la volta di Seth Troxler, tra gli artisti di musica elettronica più importanti e immediatamente riconoscibili del panorama mondiale.

“What the fuck is going on?!” , pubblicato su vinile in tutto il mondo da Mondo Groove, sublabel di Cinedelic Records su licenza di Universal Music Italia, testimonia l’apertura e la curiosità artistica di Cesare Cremonini che da oltre venticinque anni continua a trattare il pop come un mondo a parte, portando avanti una straordinaria carriera in continua evoluzione.

Joseph Capriati

Con quasi 20 anni di carriera non c’è un riconoscimento che Capriati non abbia ottenuto. È meritatamente uno degli headliner più richiesti della scena house e techno mondiale. Quest’estate Capriati porterà il suo progetto “Metamorfosi” all’Hï di Ibiza, club N1 al Mondo. Capriati ha messo in mostra le sue abilità eclettiche con importanti produzioni nel corso degli anni su etichette come Redimension, Afterlife, Defected Records, CLR, Drumcode, Nervous Records, Bush Records, Kompakt o Soma.

“Conosco Cesare da alcuni anni grazie a un amico comune, Valentino Rossi, che ci ha presentati in diverse occasioni – racconta Joseph Capriati – Ho sempre nutrito grande stima nei suoi confronti, sia come artista sia per la sua passione sincera per la musica house e techno. Sapevo che era un grande amante del clubbing, vicino al mio universo musicale e non solo.

La proposta di questa collaborazione mi ha subito incuriosito. Non avevo mai pensato di fare un remix di un pezzo di musica pop italiana, ma c’è stato qualcosa dentro di me che mi ha spinto a provare, senza sapere se sarei riuscito a reinterpretarlo, visto che è molto diverso da ciò che faccio di solito. Mi sono state inviate le tracce originali del brano. Scomponendo i vari elementi e trovando la giusta chiave melodica, sono riuscito a entrare nel progetto con la mia visione. Il risultato è un brano che considero speciale: ho rielaborato la parte vocale per trasmettere un messaggio personale, lasciando un’impronta artistica su una canzone già di grande successo ed in vetta alle classifiche italiane.

Appena ho ascoltato i primi risultati, ho capito che c’era qualcosa di autentico e potente. In questo brano ci sono Cesare e c’è Elisa, che considero una delle voci più emblematiche del panorama italiano, e per me è un’opportunità preziosa per portare il mio suono in una dimensione nuova, valorizzato dalle loro voci straordinarie.

So che questa uscita potrebbe sorprendere alcuni dei miei ascoltatori più legati alla scena techno e house, ma spero che ne colgano il messaggio. All’estero è comune vedere collaborazioni tra mondi musicali differenti; in Italia c’è ancora margine per aprirsi a questo tipo di sperimentazioni. Ho visto molti colleghi -artisti, DJ, produttori – intraprendere questo tipo di progetti in altri paesi, ed ho sentito che questa fosse l’occasione giusta per farlo anche io.

Appena ho suonato la demo, che ancora non era completata, a Barcellona, in quella sala leggendaria che è Nitsa, la reazione del pubblico è stata incredibile. Molti non conoscevano la canzone originale, e proprio questo è il bello: suonare all’estero mi ha fatto pensare che una voce italiana, remixata da un DJ e produttore techno e house, possa viaggiare per il mondo. Penso che sia un’opportunità straordinaria per portare la nostra musica in giro per il mondo, in una chiave elettronica.

Io e Cesare ci conoscevamo già da un po’, ma non avevamo mai creato quel legame che si è sviluppato quando sono andato in studio da lui a Bologna: penso che sia davvero nato qualcosa di speciale, in nome della musica.

C’è stato un enorme rispetto reciproco, e quando sono arrivato da lui, mi ha veramente aperto il cuore percepire questa vibrazione da parte di un artista del suo calibro. Mi sono sentito più che a casa, e sono davvero felice di questo progetto. Non vedo l’ora che esca e che tutti voi possiate ascoltarlo!

Indira Paganotto

Artista spagnola che negli ultimi 13 anni ha rivoluzionato l’industria della musica dance, diventando la forza trainante di un nuovo sound, la psy-techno. L’ascesa di Indira è stata inarrestabile, dal remix di “People Are Good” dei Depeche Mode, alla sua partecipazione come headliner in tutti i principali club ed eventi, tra cui Coachella, Tomorrowland, EXIT, Sonar, Awakenings e Mysteryland. Ma è al Monegros che entrerà nella storia come la prima donna a chiudere il palco principale a luglio e conquisterà Ibiza con la sua nuovissima residence all’Hi Ibiza, per 14 settimane durante l’estate.

“Far parte di questo progetto mi rende immensamente felice – racconta Indira Paganotto – Essendo anche in parte italiana, ho sempre seguito con grande ammirazione l’arte musicale di Cesare Cremonini e di Elisa. Per me è un onore contribuire a qualcosa che si ispira a una scena musicale così ricca e significativa.”

Seth Troxler

Tra gli artisti di musica elettronica più immediatamente riconoscibili, Seth si è affermato come uno dei DJ più importanti al mondo (votato DJ numero uno al mondo dalla bibbia della scena Resident Advisor e apparso tre volte in copertina su Mixmag). Ha suonato nei locali più esclusivi del mondo, come CircoLoco, Fabric (Londra), Nordstern (Basilea), The Lux (Lisbona) o Blitz (Monaco), è stato headliner dei più grandi festival del mondo, come Glastonbury, Movement, Roskilde o Sonar. Artista moderno dalle mille sfaccettature, ha avuto una residence presso istituzioni musicali di grande importanza, diretto numerose etichette discografiche e ha intrapreso la sua carriera da solista.

Cesare Cremonini e Elisa Toffoli con oltre venticinque anni di carriera, sono il punto di riferimento di una generazione di artisti che ha segnato la storia della musica italiana con canzoni senza tempo, divenute dei classici della musica italiana. Oggi insieme per questo nuovo brano, “Nonostante tutto”, dal sapore internazionale e dal carattere esplosivo, stanno reinventando un’altra volta il sound del pop contemporaneo.