Milano, 13 giugno 2025 – Laura Cozzi è stata insignita del Dottorato di Ricerca Honoris Causa in Scienze e Tecnologie Energetiche e Nucleari dal Politecnico di Milano, in riconoscimento del suo contributo scientifico, strategico e umanitario nel settore dell’energia sostenibile a livello globale.

Dopo i saluti istituzionali della professoressa Donatella Sciuto, Rettrice del Politecnico di Milano, e la Laudatio della professoressa Emanuela Colombo, docente presso il Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano, Laura Cozzi ha tenuto la sua Lectio Doctoralis, incentrata sulle sfide e le prospettive della transizione energetica.

La cerimonia si è conclusa con la proclamazione ufficiale, preceduta dalla lettura delle motivazioni del conferimento, affidata al professor Daniele Rocchi, Direttore della Scuola di Dottorato di Ricerca del Politecnico di Milano:

“La Scuola di Dottorato del Politecnico di Milano conferisce il titolo di Dottore di Ricerca Honoris Causa in Scienze e Tecnologie Energetiche e Nucleari alla Dott.ssa Laura Cozzi, attuale Director of Sustainability, Technology and Outlooks presso l’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA), come figura esemplare di scienziata, analista e dirigente nel campo della transizione energetica sostenibile.

Nel corso della sua carriera, Laura Cozzi ha dimostrato un impegno costante nell’analisi, nella modellazione e nella diffusione di scenari energetici basati su evidenze scientifiche, promuovendo approcci integrati tra tecnologia, ambiente ed equità sociale. A partire dal suo ruolo di Chief Modeller del World Energy Outlook – la più influente pubblicazione della IEA – ha saputo contribuire in modo decisivo alla credibilità scientifica dell’Agenzia e alla sua centralità nei dibattiti globali su clima ed energia.

Laura Cozzi ha inoltre ideato e promosso il programma Africa Energy Outlook, grazie al quale l’accesso all’energia e il tema del clean cooking sono entrati tra le priorità della cooperazione internazionale. Il suo lavoro ha portato le Nazioni Unite a riconoscere ufficialmente l’IEA come custode dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile Energia pulita e accessibile per tutti.

Attualmente guida un team multidisciplinare di oltre 150 ricercatori con un budget annuo di oltre 15 milioni di euro, orientando la ricerca internazionale verso soluzioni sostenibili, inclusive e tecnologicamente avanzate. Promotrice del principio di open science, ha reso più accessibili i dati energetici della IEA e sostenuto progetti di capacity building in numerosi Paesi africani.

Il percorso, la visione e i risultati di Laura Cozzi si inseriscono pienamente nella missione formativa e culturale del Dottorato in Scienze e Tecnologie Energetiche e Nucleari. La sua figura rappresenta un modello d’ispirazione per i nostri dottorandi, per la comunità accademica e per tutte le persone impegnate a costruire un futuro energetico più giusto, sostenibile e condiviso”.

Laura Cozzi

Laura Cozzi è stata nominata Direttrice per la sostenibilità, la tecnologia e le prospettive dell’International Energy Agency (IEA) nel 2023.

Dirige e coordina i lavori di IEA in materia di sostenibilità energetica, per ciò che concerne la politica della tecnologia energetica e il cambiamento climatico. È anche Chief Energy Modeller di IEA e in questa veste è co-responsabile del World Energy Outlook, la serie di pubblicazioni di punta di IEA.

Cozzi è entrata in IEA nel 1999 in qualità di Junior Analyst nel team del World Energy Outlook, avendone inoltre co-diretto numerose edizioni, oltre ad aver coordinato diversi report speciali.

Prima di entrare a far parte di IEA, Cozzi ha lavorato per l’azienda energetica italiana ENI SpA. Ha conseguito una laurea magistrale in Ingegneria Ambientale presso il Politecnico di Milano e un master in Economia dell’Energia e dell’Ambiente presso la Eni Corporate University.

Nel 2025, Cozzi è stata insignita del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. È stata inoltre eletta membro dell’Accademia Nazionale delle Tecnologie di Francia e le è stato conferito un dottorato ad honorem dal KTH Royal Institute of Technology svedese nel 2024.