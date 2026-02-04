Basiglio vince il premio Report di Sostenibilità

Il riconoscimento è stato attribuito con la massima valutazione dal Comitato scientifico del Dipartimento di scienze economiche e aziendali dell’Università di Pavia, nell’ambito della settima edizione del Premio al Report di Sostenibilità. La motivazione: «per la chiarezza e la comprensibilità delle informazioni riportate nel bilancio, che risultano in linea con il bisogno informativo dei cittadini»

I risultati di gestione delle attività svolte per il territorio, raccontati alla cittadinanza in modo chiaro, completo ed efficace, mostrando l’impatto sul territorio delle politiche attuate, garantendo responsabilità e trasparenza e facilitando la comunicazione tra amministrazione e cittadini. È il Bilancio POP del Comune di Basiglio, redatto in collaborazione con il Dipartimento di management “Valter Cantino” dell’Università di Torino e considerato dall’Università di Pavia il migliore in Italia.

Nel pomeriggio di martedì 3 febbraio la sindaca Lidia Reale, che ha voluto con sé Marina Carrabba responsabile del settore finanziario del comune di Basiglio, ha ritirato a Milano il premio Report di Sostenibilità, promosso dall’Università degli Studi di Pavia.

La sindaca Lidia Reale:

«Con il Bilancio POP da anni la nostra amministrazione vuole illustrare alla cittadinanza in modo semplice e comprensibile come vengono utilizzate le risorse previste nel bilancio comunale, seguendo un modello che integra dimensioni economiche, sociali ed ambientali per perseguire gli obiettivi dell’agenda 2030. È un grande lavoro di squadra che ha visto la collaborazione degli amministratori e dei nostri funzionari comunali con i ricercatori dell’Università di Torino per raccontare i pilastri del nostro mandato, ossia la cura della persona, dei luoghi, del territorio e delle risorse. Questo impegno, per il quale ringrazio l’assessore Fabrizio Lemme e tutti coloro che hanno creduto e lavorato al progetto, è stato riconosciuto dall’Università di Pavia con un premio che ci rende molto orgogliosi».

Premio al Report di Sostenibilità

L’evento, giunto alla settima edizione, nasce dall’idea di dare un riconoscimento alle organizzazioni italiane sulla base della reportistica di sostenibilità e vanta un duplice obiettivo: diffondere la cultura della rendicontazione di performance non finanziarie e contribuire alla divulgazione di best practice per consolidare una cultura d’impresa sostenibile.

Per la prima volta, quest’anno, è stata inserita la categoria specifica dei Bilanci POP, ossia le rendicontazioni chiare, sintetiche e accessibili, capaci di comunicare in modo efficace l’operato di enti pubblici, ordini professionali e dei distretti scolastici. Il Comune di Basiglio si è classificato al primo posto proprio nella categoria Bilanci POP, davanti ad altri Comuni ben più grandi e una Regione.

Il lavoro svolto da Basiglio è stato presentato come modello anche durante l’incontro “Bilancio POP: una storia di dialogo con i portatori di interesse” organizzato il 4 dicembre scorso presso il Senato della Repubblica a Roma. L’iniziativa era coordinata dai professori Paolo Biancone e Silvana Secinaro dell’Università di Torino.

L’approccio utilizzato per realizzarlo ha contribuito a far ottenere nel 2022 a Basiglio anche il prestigioso riconoscimento ELoGE (European Label of Governance Excellence) attribuito dal Consiglio d’Europa alle Autorità locali che hanno raggiunto alti livelli di buon governo.