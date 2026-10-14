Cinisello Balsamo, 14 ottobre 2026 – Predisporre un progetto di riqualificazione dei mercati cittadini e candidare Cinisello Balsamo al bando regionale che mette a disposizione 8 milioni di euro. È l’obiettivo della mozione presentata ieri in Consiglio comunale dal consigliere del Partito Democratico Alberto Galli. La maggioranza ha chiesto di rinviarne la discussione alla seduta successiva, secondo la procedura prevista dal regolamento consiliare.

«Abbiamo portato in Consiglio una proposta concreta per dare seguito alla richiesta di rilancio dei mercati cittadini» – dichiara Galli – «La recente riduzione del mercato del lunedì, passato dai 252 posteggi previsti nel 2022 ai 147 attuali, rende ancora più evidente la necessità di intervenire con investimenti sui servizi e sull’attrattività del mercato, per chi vende e chi compra».

Il bando di Regione Lombardia consentirà di presentare le domande dal 15 ottobre 2026 al 15 aprile 2027. Per un Comune delle dimensioni di Cinisello Balsamo, il contributo può coprire il 50% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 400.000 euro. Ogni ente potrà candidare un solo mercato o area mercatale.

La mozione chiede alla Giunta di avviare una ricognizione delle esigenze dei mercati e un confronto con le associazioni di categoria e gli operatori, individuare l’area da riqualificare e predisporre il progetto necessario alla candidatura. Tra le priorità indicate figurano accessibilità, percorsi pedonali, servizi igienici, dotazioni idriche ed elettriche e miglioramento della qualità degli spazi, anche rispetto al comfort climatico e alle occasioni di aggregazione nei quartieri.

«Il finanziamento regionale è un’opportunità da cogliere con un progetto serio» – affermano il segretario Andrea Catania e il capogruppo Dem Marco Tarantola – «La candidatura richiede lavoro tecnico, confronto con gli operatori e una scelta delle priorità: per questo abbiamo chiesto di iniziare subito. Il rinvio della discussione, richiesto dalla maggioranza, lascia aperta la questione politica: quale progetto intende mettere in campo questa amministrazione per il futuro dei mercati?».

«Alla prossima seduta chiediamo un impegno chiaro a partecipare al bando e a rendere conto del percorso preparatorio. I mercati sono servizi di prossimità, luoghi di lavoro e spazi di socialità. Dopo le successive razionalizzazioni, è il momento di investire nel loro rilancio», conclude Galli.