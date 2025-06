Auto d’epoca, tecnologia e design a Milano. Capolavori d’epoca in mostra al Museo della Scienza e Tecnica.

Non poteva esordire meglio la presidenza di Giampio Bracchi, da pochi giorni al vertice del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica di Milano, una delle istituzioni culturali più rilevanti della città.

Il 17 giugno è stata inaugurata una nuova mostra, vero e proprio omaggio alla tradizione dell’auto d’epoca italiana: “Fatte su misura”’ è il titolo della nuova esposizione che aprirà al pubblico il 21 giugno esibendo quattro vetture storiche: tre appartenenti alle collezioni del Museo, la Bianchi 8HP del 1903 (tra le prime automobili a circolare nelle città italiane), l’Alfa Romeo 8C 2300 Spider Zagato del 1932 e la Bisiluro DaMolNar del 1955. Il pezzo forse più interessante, del valore di oltre 26 milioni, è l’Alfa Romeo 8C 2900 B Berlinetta Touring del 1938, sequestrata in Francia, nel gennaio 2025, dalla Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza e trasportata in Italia, dove è stata affidata al Museo in custodia. Sono tutte vetture costruite su commissione per ricchi collezionisti, e per questo la mostra si chiama ‘Fatte su misura’.

All’inaugurazione, cui ha partecipato il presidente di Assoedilizia Achille Colombo Clerici, dopo i saluti iniziali di Giampio Bracchi, si sono succeduti gli interventi di Fiorenzo Marco Galli (direttore Generale Museo Nazionale Scienza e Tecnologia), di Maria Letizia Mannella, in sostituzione di Marcello Viola (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano), Giovanni Tarzia (Sostituto Procuratore della Repubblica, Tribunale di Milano), Andrea Fiducia (Comandante Provinciale Guardia di Finanza di Milano), Emanuela Carpani (Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Milano) e Marco Iezzi (Curatore Trasporti Museo Nazionale Scienza e Tecnologia).

Presenti nel folto pubblico di Autorità Militari e Civili, Paola Dubini, vicepresidente del Museo, Margot Alberti De Mazzeri, Massimo Sordi, Enrico Chiodi Daelli.

Assoedilizia