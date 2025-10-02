Il prof-influencer Vincenzo Schettini inaugura la Settimana per l’Energia di Confartigianato: ecco come partecipare. Evento gratuito con prenotazione obbligatoria: appuntamento il 13 ottobre alle 17.00.

Si apre con un ospite speciale la Settimana per l’Energia e la Sostenibilità 2025 di Confartigianato: Vincenzo Schettini, il professore-influencer che ha avvicinato milioni di studenti alla scienza con il progetto “La fisica che ci piace”. L’appuntamento inaugurale, intitolato “L’ARTIGIANATO che ci piace”, è in programma lunedì 13 ottobre alle ore 17.00 presso il Teatro Strehler di Milano e sarà un’occasione unica di incontro e confronto tra istituzioni, giovani e imprese, con la sostenibilità come filo conduttore.

Pensato in particolare per imprese e scuole, l’evento vuole raccontare come formazione e mondo dell’impresa possano dialogare con entusiasmo e visione, per valorizzare i talenti e orientare al futuro. Sarà un momento per riflettere su come la sostenibilità non sia solo una sfida tecnologica, ma anche una scelta culturale e sociale che coinvolge l’intera comunità. Accanto a Schettini interverranno esponenti istituzionali, rappresentanti del sistema associativo e del mondo economico, in un dialogo che metterà al centro la cultura d’impresa, la responsabilità ambientale e la capacità di innovare senza perdere le radici del saper fare artigiano.

L’evento rappresenta un’importante occasione di incontro e di confronto, aperta gratuitamente a tutte le imprese interessate, che potranno riservare il proprio posto inviando una mail a a.riva@apaconfartigianato.it.

Particolare attenzione è rivolta anche al mondo della formazione: le scuole che desiderano prendere parte all’iniziativa – anch’esse con accesso gratuito – potranno mettersi in contatto con l’organizzazione, scrivendo a a.zappala@apaconfartigianato.it, per ricevere tutte le informazioni utili e le modalità di adesione.