Evento “Oltre l’anima”, dedicato al cantautore Alessandro Bono

Il 25 ottobre alle ore 20,45 presso il Teatro Spazio Tertulliano 68 a Milano, si terrà la serata dedicata alla presentazione del nuovo album del cantautore Alessandro Bono dal titolo “Oltre l’anima” (Sony Music/Rca).

L’evento condotto dal giornalista musicale Claudio Gambaro e dai presentatori Stefano Bonfanti e Francesca Angelini, è organizzato da Marco Bergamo, Michael Mattiussi e il Fans Club dell’indimenticabile cantautore milanese scomparso nel 1994.

Sarà una serata meravigliosa per ricordare Alessandro con la partecipazione di amici, collaboratori, musicisti che hanno avuto il piacere di conoscerlo e nuovi amici che vogliono ricordarlo cantando le canzoni inedite presenti nell’album e i successi storici.

Ospiti speciali

Mario Lavezzi, Andrea Mingardi, Edo Pop, Eleonora Rindi, Kava con la K, Marco Baroni, Manuel Puelli e Pietro Bombardelli, accompagnati dal musicisti Ivano Conti, Matteo Canali, Fiamma Velo, Paolo Saraceno, Pietro La Pietra e Giulia Finco.

Oltre alla musica, la serata sarà arricchita da proiezioni video e momenti di racconto dedicati alle tante iniziative legate al mondo di Alessandro.

Costo ingresso: 12 euro. La capienza è limitata, quindi è consigliata la prenotazione.

Per prenotarsi è necessario compilare il modulo presente sul sito www.alessandrobono.it nella sezione “Acquista biglietti”.

Il pagamento potrà avvenire direttamente nella biglietteria presente all’ingresso del teatro.

Per ulteriori info: whatsapp 3896075777

E mail: alessandrobono.group@gmail.com

Alessandro Bono

Era il figlio di Luisa Bono e di Riccardo Pizzamiglio, tecnico del suono, collaboratore, tra gli altri, di Antonello Venditti. Il debutto discografico avviene nel 1985 con “Walkie Talkie” e Vittorio Salvetti, patron del Festivalbar, lo volle alla sua manifestazione.

Ha partecipato a tre edizioni del Festival di Sanremo: nel 1987 con “Nel mio profondo fondo”, nel 1992 con “Con un amico vicino” cantata in duetto con Andrea Mingardi e nel 1994 con “Oppure no”. Quella è stata, purtroppo, la sua ultima esibizione cantando sul palco sanremese quando la malattia che lo aveva colpito era giunta ormai allo stadio terminale e che di lì a soli tre mesi lo avrebbe portato via.

Tra la fine degli anni ’80 e gli inizi del ’90, Alessandro Bono ha aperto i concerti di Bob Dylan, Francesco De Gregori e Gino Paoli. Nel 1988 ha pubblicato il singolo “Gesù Cristo” contenuto nel suo primo album. Tra il ’91 e il ’92 ha scritto tre brani per Ornella Vanoni e due per Loretta Goggi.

Ospite anche nell’album omonimo di Riccardo Cocciante del 1991 e in “Voci 2” di Mario Lavezzi, in cui duettava con Cristiano De André. Viene ricordato per lo stile spigliato che aveva sul palcoscenico e per il repertorio delle sue canzoni, venendo definito il “rocker gentile”.

Durante la serata tributo “Oltre l’anima” del 25 ottobre 2025 a Milano, sarà possibile acquistare il nuovo cd di Alessandro e anche quello uscito lo scorso anno, una doppia occasione per riascoltare la voce di un artista che ha saputo emozionare anche attraverso canzoni come “Rotolare”, “Un amico come me”, “Angeli” e “Io e te”.