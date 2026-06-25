A luglio torna Teatro Menotti in Sormani con oltre 30 appuntamenti

Milano, 25 giugno 2026 – Dall’1 al 31 luglio il Cortile d’Onore di Palazzo Sormani ospita la settima edizione di Teatro Menotti in Sormani, la rassegna estiva ideata e diretta da Emilio Russo, divenuta negli anni uno degli appuntamenti più riconoscibili dell’estate culturale milanese.

Per un mese intero il teatro dialoga con la musica, la letteratura, la narrazione, la comicità d’autore e il teatro civile, costruendo un cartellone che attraversa linguaggi, generazioni e sensibilità differenti. Una proposta culturale pensata per un pubblico ampio, capace di affiancare grandi interpreti della scena italiana a nuove esperienze artistiche, produzioni originali e spettacoli che raccontano il presente attraverso i classici e la contemporaneità.

L’edizione 2026 assume un significato particolare perché si inserisce nelle celebrazioni per i 70 anni della Biblioteca Sormani, luogo simbolo della cultura milanese. Prima di ogni spettacolo, giovani attrici e attori delle scuole teatrali cittadine accompagneranno il pubblico con brevi letture sceniche dedicate alla storia della biblioteca e ai settant’anni di “Nebbia al Giambellino”, primo romanzo del ciclo “I Segreti di Milano” di Giovanni Testori, realizzate in collaborazione con il Sistema Bibliotecario di Milano.

Il programma propone oltre trenta appuntamenti che spaziano dalla comicità al teatro musicale, dalla letteratura alla grande musica dal vivo. Ad aprire la rassegna sarà Giobbe Covatta con 70 – Riassunto delle puntate precedenti, mentre tra gli ospiti figurano Gene Gnocchi, Ginevra Di Marco, Paolo Briguglia, Piero Colaprico, Corrado d’Elia, Gianna Coletti, Lucia Vasini, Greg & Max Paiella, Enrico Lo Verso, insieme a numerose compagnie e artisti provenienti da tutta Italia.

Accanto ai grandi interpreti trovano spazio produzioni dedicate a Dante, Shakespeare, Pirandello, Oscar Wilde, Antonio Tabucchi, Euripide, Charles Bukowski, Dino Buzzati, Woody Allen, Rino Gaetano e Luis Sepúlveda, in un percorso che intreccia memoria, poesia, musica, ironia e riflessione civile.

Non mancano gli eventi musicali, dal blues di The Greenlight Blues Project ai giovani talenti della finale nazionale di Campusband Musica e Matematica, passando per il viaggio sonoro nel Giappone di Otodama e l’omaggio teatrale e musicale dedicato a Rino Gaetano.

“Con Teatro Menotti in Sormani – dichiara l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi –, il Cortile d’Onore di Palazzo Sormani torna a essere un palcoscenico aperto nel cuore di Milano, dove teatro, musica, letteratura e memoria collettiva si incontrano, offrendo ogni sera occasioni di condivisione per un pubblico ampio. La settima edizione assume un valore speciale perché coincide con i 70 anni della Biblioteca Sormani. Il programma conferma la qualità di una rassegna ormai tra gli appuntamenti più attesi dell’estate milanese, tra grandi interpreti, nuove produzioni e linguaggi diversi”.

“Teatro Menotti in Sormani continua a essere un luogo di incontro prima ancora che una rassegna teatrale – afferma il direttore artistico Emilio Russo –. Un progetto nato dal desiderio di restituire il teatro alla città nella sua forma più vicina alle persone. Ogni sera il cortile della Sormani diventa uno spazio condiviso dove storie, musica e parole costruiscono una comunità temporanea, capace di ascoltare, emozionarsi e riconoscersi”.

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