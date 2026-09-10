Torna venerdì 18 settembre la Pigiama Run, la corsa e camminata non competitiva che ogni anno accende il mese del Gold Ribbon, dedicato alla sensibilizzazione sui tumori pediatrici.

Ideata da LILT Milano nel 2019 e diventata un evento nazionale con la partecipazione di tante LILT provinciali, l’iniziativa arriva quest’anno alla settima edizione con oltre 35 città italiane. Propone due modalità di partecipazione: in presenza, nelle città aderenti, oppure “Anywhere”, correndo o camminando in autonomia da qualsiasi luogo d’Italia. Le donazioni sostengono servizi di continuità per i piccoli pazienti oncologici e le loro famiglie: dai trasporti solidali verso i centri di cura al supporto psicologico, dall’accoglienza abitativa ai percorsi di sport therapy in reparto.

La grande novità del 2026 è PIGI, la mascotte ufficiale della Pigiama Run, pensata per raccontare il senso più profondo dell’evento: indossare un pigiama per una sera, per sentirsi vicini a chi è costretto a farlo ogni giorno in un letto d’ospedale. Per festeggiare il suo primo anno di vita, PIGI attraversa l’Italia da Sud a Nord, da Palermo a Milano, nel tour “Road to Pigiama Run”: un viaggio che dura da luglio a metà settembre e che, tappa dopo tappa, racconta i progetti sostenuti dall’evento e dà voce ai beneficiari dei progetti sul territorio.

Cinque città, tante storie di rinascita: le tappe di luglio

In queste prime settimane di viaggio, PIGI ha scoperto quattro modi diversi in cui la solidarietà può cambiare la vita di un bambino e della sua famiglia.

A Palermo sono le famiglie a raccontare cosa significhi non dover più affrontare da sole i viaggi verso le cure non disponibili sul territorio, come dimostra la storia della piccola Gaia, oggi guarita.

A Terni i fondi si trasformano in tre progetti diversi che si intrecciano per restituire serenità ai bambini e alle loro famiglie, dal sostegno economico agli spazi ospedalieri ripensati per non fare più paura.

A Pescara un campus in montagna ha permesso agli adolescenti guariti di ritrovare la normalità e la socialità sospese dalla malattia.

E ad Aosta, il progetto nato in memoria della piccola Giulia continua a sostenere altre famiglie valdostane, in un gesto d’amore che si rinnova ogni giorno. Storie diverse, un unico filo conduttore: nessuna famiglia deve affrontare da sola la malattia di un figlio.

Palermo: il ritorno alla normalità di Gaia

Prima tappa del tour è Palermo, dove la Pigiama Run è giunta alla sesta edizione, quest’anno ambientata sul suggestivo scenario del lungomare.

I fondi raccolti in città sostengono il reparto di oncoematologia pediatrica dell’ARNAS Civico di Palermo, diretto dal dott. Paolo D’Angelo. Le donazioni sostengono le spese di viaggio e trasferimento per i piccoli pazienti e i loro caregiver: non tutte le terapie d’avanguardia sono infatti disponibili sul territorio, e molte famiglie non riuscirebbero altrimenti a sostenere i costi di spostamenti continui per curare i propri figli.

A raccontare cosa significhi questo aiuto è, con il cuore pieno di gratitudine, la mamma di Gaia, guarita da due anni da un tumore. Grazie ai fondi raccolti da LILT Palermo con la Pigiama Run, la famiglia ha potuto affrontare i frequenti viaggi verso Padova, necessari per le sessioni di brachiterapia non disponibili a Palermo. Vedere oggi Gaia correre in pigiama in mezzo alla gente, e non più ferma in una corsia d’ospedale come è stato per quattro lunghissimi anni, è per tutti la vittoria più grande.

Pescara: ritrovare la normalità dopo la malattia

Da Terni il tour raggiunge Pescara, dove i fondi della Pigiama Run sono destinati al reparto di oncoematologia pediatrica del Presidio Ospedaliero della città. Nel 2025 la raccolta promossa dalla LILT di Pescara ha permesso di finanziare un campus in montagna dedicato agli adolescenti in remissione dalle cure oncologiche: un’esperienza di reinserimento e socializzazione, vissuta insieme all’équipe di medici e psicologi che li ha seguiti durante la malattia.

Dopo mesi segnati da terapie, ricoveri e isolamento dai coetanei, i ragazzi hanno potuto ritrovarsi tra pari e riscoprire insieme quella normalità che la malattia aveva interrotto.

Aosta: l’amore di Giulia continua ad aiutare

Il tour di luglio si conclude, prima della pausa estiva, ad Aosta, dove la Pigiama Run sostiene il progetto continuativo “LILT con Giulia è Amore!”, dedicato alle famiglie residenti in Valle d’Aosta con bambini e ragazzi in cura oncologica presso i centri specializzati, tra cui l’Ospedale Regina Margherita di Torino e l’Ospedale Gaslini di Genova.

Il progetto è nato nel 2024 in memoria di Giulia, una bimba valdostana che la malattia ha portato via troppo presto. Il suo nome vive oggi nell’aiuto concreto che LILT Valle d’Aosta offre ad altre famiglie che affrontano lo stesso percorso: sostegno economico e logistico per chi è costretto a trasferirsi per le cure, supporto psicologico per genitori e familiari, e assistenza amministrativa nella gestione delle pratiche burocratiche legate alla malattia.

Le prime due edizioni valdostane hanno registrato una risposta crescente dal territorio: nel 2025 le iscrizioni sono salite a 897 e la raccolta ha raggiunto 13.432 euro, nonostante il maltempo.