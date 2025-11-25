Milano, 25 novembre 2025 – Il Politecnico di Milano conquista la 15ª posizione al mondo nel nuovo Interdisciplinary Science Ranking (ISR) 2026 di Times Higher Education (THE), avanzando di 15 posizioni rispetto all’anno precedente.

Si tratta di un risultato di grande rilievo, in un ranking che quest’anno ha analizzato 1.267 università e ne ha classificate 911 provenienti da 94 Paesi. Il Politecnico è inoltre 3° in Europa e 1° in Italia.

Il ranking, sviluppato da THE insieme agli Schmidt Science Fellows, nasce per misurare e valorizzare la ricerca interdisciplinare, oggi considerata una leva essenziale per affrontare le sfide globali.

Nel 2026 lo spettro delle discipline riconosciute è stato ampliato: oltre ai progetti che coinvolgono più aree STEM, rientrano ora anche quelli che integrano scienze sociali, educazione, psicologia, diritto, economia o ambito clinico-sanitario insieme alle discipline scientifiche.

Il posizionamento del Politecnico riflette un percorso strutturale e strategico ormai riconosciuto a livello internazionale. Nella lettura proposta da THE, emergono tre elementi distintivi:

Infrastrutture interdipartimentali solide , che facilitano la collaborazione tra gruppi di ricerca di aree diverse.

, che facilitano la collaborazione tra gruppi di ricerca di aree diverse. Una direzione scientifica chiara , che incentiva percorsi e progetti basati sull’integrazione disciplinare.

, che incentiva percorsi e progetti basati sull’integrazione disciplinare. Una forte capacità di attrarre fondi su temi interdisciplinari, segno che il modello del Politecnico viene riconosciuto anche dal mondo esterno.

Nel white paper ufficiale pubblicato insieme al ranking, THE dedica inoltre un focus al Politecnico di Milano, evidenziando come uno dei suoi principali punti di forza i programmi di dottorato co-supervisionati con le aziende, che integrano formalmente l’interdisciplinarità nei percorsi formativi avanzati.

Questo avanzamento significativo nella classifica – dalla 30ª alla 15ª posizione globale – rafforza il ruolo del Politecnico di Milano come uno degli atenei leader nella ricerca interdisciplinare a livello internazionale.