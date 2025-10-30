Per i visitatori di Eicma 11mila posti auto gratuiti grazie ad accordo con Comune e ATM
Milano, 30 ottobre 2025 – Per alleggerire il traffico veicolare in occasione dell’Eicma, l’Esposizione internazionale delle due ruote che si svolgerà dal 6 al 9 novembre presso Fiera Milano Rho, sono stati messi a disposizione 15mila posti auto gratuiti in città, di cui 11mila grazie ad un accordo con il Comune di Milano e ATM (Azienda Trasporti Milanesi).
Entrando nel vivo del piano, nelle sole giornate di sabato 8 e domenica 9 novembre, i visitatori potranno prenotare uno degli 11mila posti gratuiti messi a disposizione in undici parcheggi di interscambio ATM, in corrispondenza con le principali linee di trasporto pubblico (Abbiategrasso M2, Bisceglie M1, Cascina Gobba M2, Famagosta M2, Forlanini M4, Lampugnano M1, Maciachini M3, Molino Dorino M1, Rogoredo-Santa Giulia M3, San Donato M3 e San Leonardo M1).
A questi stalli si aggiungono poi, nelle giornate di giovedì 6, venerdì 7 e sabato 8 novembre, 1350 posti auto gratuiti messi a disposizione da EICMA nel parcheggio dello Stadio di San Siro, in corrispondenza della linea M5, pari a 4050 posti auto complessivi per tre giorni.
Comune di Milano