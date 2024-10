Lunedì prossimo, 21 ottobre, e per tutta la settimana, a Milano e nei comuni della Città Metropolitana, camminare tornerà ad essere una delle attività fisico/atletiche più in voga grazie alla Walking Week e alle sue proposte.

Attività quotidiane di walking

Ogni giorno saranno organizzate attività gratuite di cammino, con walking leader di provata esperienza, nei nove Municipi e in molte realtà della Città Metropolitana, oltre a iniziative di divulgazione, informazione e formazione.

La conferenza in cammino

Tra queste giovedì 24 ne spicca una in particolare, il Walk&Talk, interessante e a suo modo sfiziosa, che coinvolgerà gli appassionati della camminata che vogliono sapere di più della loro attività fisica preferita.

Si partirà alle 16.30 da una location prestigiosa come l’Università degli Studi in Piazza Sant’Alessandro e, con le cuffie alle orecchie, si camminerà su un mini percorso nel Centro Storico di Milano al seguito di esperti che si avvicenderanno al microfono spiegando come, dove, quando e perché dedicarsi a un’attività dolce e salutare come il cammino.

C’è molto ancora da imparare

Già, perché si fa presto a dire “camminare”, che poi è l’attività fisica più semplice e naturale per ciascuno di noi fin da piccoli, ma, se non è passeggiare scomposto, il gesto va comunque spiegato, compreso e minimamente strutturato perché apporti gli ormai ben noti e molteplici benefici al corpo e alla mente.

Chiusura in bellezza

L’evento finale della settimana sarà il Walking Day di domenica 27: sette km di camminata (vietato correre!) con partenza alle 10.00 da Piazza San Babila e ritorno nella stessa location dopo aver toccato i punti più iconici del Centro di Milano e il polmone verde del Parco Sempione.

Le iscrizioni al Walking Day

Potranno essere fatte online sul sito dell’evento entro le ore 14 del giorno 24 ottobre, o al Promo Point in Piazza San Babila sabato 26 dalle ore 10 alle 18 e domenica 27 dalle 8 alle 9.30, o ancora presso i punti vendita indicati sul sito walkingday.it.