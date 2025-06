Yungblud incontrerà i fan all’esclusivo evento a Milano

Milano, 6 giugno 2025. In occasione dell’uscita in tutto il mondo del 4° album in studio di Yungblud, “Idols”, il 20 giugno, l’artista britannico sarà a Milano per incontrare i fan con un evento esclusivo lunedì 30 giugno.

Preordinando “Idols” in uno dei formati validi a partire dalle 18:00 del 5 giugno 2025 fino alle 23:59 del 23 giugno 2025 solo sullo shop ufficiale di Universal Music Italia, si ha la possibilità di partecipare all’esclusiva “Experience” con Yungblud in presenza, che si terrà lunedì 30 giugno 2025 a Milano.

Questo evento, unico nel suo genere, sarà un’esperienza ravvicinata e personale con l’artista. L’incontro sarà una combinazione di un’esibizione con Q&A e la visione di un contenuto ancora inedito e mai visto prima, con protagonisti Yungblud e la sua band.

Yungblud ha da poco pubblicato il suo nuovo singolo, una ballata struggente intitolata “Zombie”.

Il video musicale di “Zombie”, diretto da Charlie Sarsfield e prodotto dagli Untold Studios, ha come protagonista l’attrice nominata agli Oscar Florence Pugh e precede l’uscita del prossimo album di Yungblud, Idols, in uscita il 20 giugno. Il suo progetto più ambizioso, “Idols” è la prima parte di un doppio album, la cui data di uscita non è ancora stata annunciata.

Parlando del brano, Yungblud ha spiegato:

“La canzone è stata scritta inizialmente su mia nonna che ha subito gravi lesioni e traumi che l’hanno portata a diventare una persona diversa da quella che era prima. Parla della sensazione di deterioramento e di bruttezza; di escludere il mondo e le persone che amiamo per paura di diventare un peso o un imbarazzo”. E ha aggiunto: “Tutti vogliamo che qualcuno o qualcosa ci conforti, indipendentemente da come siamo ora o da chi diventeremo in futuro. Ma è f*ttutamente spaventoso”.

Il quarto album in studio dell’artista 27enne, “Idols”, è stato annunciato assieme al suo nuovo tour mondiale che lo vedrà protagonista anche di una data italiana il 31 ottobre alla Choruslife Arena di Bergamo.

Yungblud, i cui ultimi due album hanno raggiunto il primo posto nel Regno Unito e sono entrati nella top 100 di Billboard, e il cui catalogo ha accumulato ben 6 miliardi di stream a livello globale, ha annunciato che il suo prossimo lavoro, “Idols” (Parte I), sarà pubblicato il 20 giugno.

Il lavoro, composto da 13 tracce, è il suo progetto più ambizioso. Per non avere distrazioni, Yungblud si è recato in una località appena fuori dal luogo in cui è cresciuto, nel nord dell’Inghilterra, con il produttore Matt Schwartz al timone, Bob Bradley alla produzione aggiuntiva e il chitarrista Adam Warrington.

In “Idols”, Yungblud esplora il tema dell’adorazione degli eroi; il modo in cui guardiamo gli altri per ottenere una conferma, spesso mettendo le vite altrui su un piedistallo a spese dell’arricchimento delle nostre esperienze. Yungblud afferma: “Ci rivolgiamo agli altri per trovare un’identità prima di rivolgerci a noi stessi. Crediamo in noi stessi, ci riabilitiamo, ci evolviamo e cambiamo. Crescendo, perdiamo la fiducia nella magia e nel mistero. Cominciamo a razionalizzare tutto, a costruire le nostre gabbie“.

E ha aggiunto: “Ci confrontiamo con 15 persone diverse prima ancora di aver fatto colazione”.

“Idols” sarà disponibile in digitale e in formato fisico in questi formati: oltre ai formati standard (CD o LP), ci saranno LP “Distant Smoke” con card autografata, LP o CD standard con card autografata, musicassetta, la T-Shirt “Tattoo”, la T-Shirt con la “cover” e la T-Shirt “ZOOM, il vinile “Supermoon Silver”, il vinile “Wild Faced Desire Purple” e infine il cd con la cover alternativa e il vinile “Wishing Well Magenta”.

La notizia dell’album e delle date del tour segue la pubblicazione del suo ultimo singolo “Lovesick Lullaby” e dell’epico “Hello Heaven, Hello”.

Il mese scorso, Yungblud ha fatto un’apparizione al talk show britannico The Jonathan Ross Show, dove si è unito agli ospiti sul divano per parlare dell’album in uscita e del ritorno del festival Bludfest, da lui stesso curato, che si terrà per la seconda volta il 21 giugno nel Regno Unito.

Parlando delle motivazioni alla base del festival e del suo prezzo accessibile, Yungblud ha spiegato: “Doveva rappresentare una nuova idea e una nuova generazione. I concerti del momento hanno prezzi spropositati“.