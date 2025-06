Tempio Civico San Sebastiano. “Aperti per voi sotto le stelle”

Milano, 10 giugno 2025 – Un’apertura straordinaria e prolungata per una visita speciale tra arte rinascimentale, spiritualità, luci e musica dal vivo, dal tramonto fino a sera: venerdì 13 giugno, dalle 18.30 alle 22, al Civico Tempio di San Sebastiano, in via Torino 28, sarà possibile vivere un’esperienza immersiva, una fusione perfetta tra arte e suono, grazie all’iniziativa del Touring Club Italiano “Aperti per Voi sotto le Stelle”.

Si tratta di un’occasione preziosa per scoprire la raffinata architettura a pianta centrale e le geometrie rinascimentali della Chiesa di San Sebastiano, l’unico Tempio Civico di proprietà del Comune, che ne fanno un unicum nel panorama architettonico milanese, e ammirare la sua cupola, tornata allo splendore grazie a un attento restauro e scenograficamente illuminata.

La visita sarà arricchita dalle esecuzioni musicali degli allievi della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado.

“Aperti per Voi sotto le Stelle” è un evento nazionale diffuso in 50 città per celebrare i 20 anni del progetto “Aperti per Voi” del Touring Club Italiano, con cui il Comune di Milano ha in corso una collaborazione per valorizzare alcuni luoghi e monumenti.

L’evento al Tempio Civico di San Sebastiano è realizzato in collaborazione con il Comune di Milano e con la Fondazione Scuole Civiche di Milano. Per scoprire tutti i programmi, le modalità di prenotazione (dove prevista) e di visita: sottolestelle.touringclub.it