Salute e nuove sfide ambientali, tornano 14 corsi Fad dell’Iss

Le sfide ambientali, anche quelle di origine antropica, e il cambiamento climatico hanno un impatto sempre maggiore sulla salute umana e richiedono nuove competenze da parte dei professionisti coinvolti. In quest’ottica l’Iss ha realizzato 14 corsi di formazione a distanza (FAD), tutti completamente gratuiti e destinati al personale operante sia nel settore salute che nel settore ambiente: da ieri, 16 febbraio, è online la riedizione dei primi 9 corsi, mentre i restanti saranno di nuovo attivi dal 26 febbraio. Le iscrizioni sono già aperte su EDUISS.

I 14 corsi sono stati realizzati nell’ambito del “Programma nazionale di formazione continua in salute-ambiente- biodiversità-clima” (SABiC) previsto e finanziato dall’Investimento 1.3 (PRACSI, 2021) del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), collegato all’azione di riforma oggetto della Missione 6-Salute del PNRR, che ha l’obiettivo di rafforzare le conoscenze e le competenze degli operatori del mondo ambiente e salute in merito ai rischi sanitari associati a determinanti ambientali ed ai cambiamenti climatici. Il Piano Formativo SABiC affronta 10 aree tematiche specifiche e adotta approcci multidisciplinari coerenti con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) previsti dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

“Il Piano Formativo 2024-2026, sviluppato dal Servizio Formazione e dal Dipartimento Ambiente e Salute dell’ISS, è il punto di arrivo di un percorso ampiamente condiviso con Regioni e Province Autonome (PA), con il Ministero della Salute e con i principali stakeholder ed esperti dei settori Ambiente e Salute in relazione alla formazione – spiega Alfonso Mazzaccara, che dirige il Servizio Formazione dell’Iss -. Nell’ambito di questa Rete sono state condotte indagini sui fabbisogni formativi, allo scopo di sviluppare un piano rispondente ai reali bisogni formativi del Paese, connessi a priorità di salute pubblica e alle funzioni di prevenzione, sorveglianza, promozione, protezione e tutela della salute. Il contesto in cui il Piano si è realizzato è quello del neoistituito (2022) Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS) che opera con i Sistemi Regionali Prevenzione Salute (SRPS), in sinergia con il Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale (SNPA)”.

In attuazione del Piano, sono già stati erogati nel 2025 14 Corsi di formazione a distanza (FAD SABiC) cui si sono iscritti oltre 31.000 utenti, con 12.000 promossi. I Corsi, erogati sulla piattaforma e-learning dell’ISS, EDUISS, sono aperti a personale del sistema SNPS e del sistema SNPA per consentire una integrazione Salute-Ambiente, e sono fruibili in autoapprendimento per favorire l’accesso in autonomia dei/delle partecipanti.

Attraverso un approccio che combina elementi propri del Problem-Based Learning (PBL) e del Competency-Based Education (CBE), i partecipanti sono attivamente coinvolti nei percorsi formativi, che prendono avvio da scenari vicini ai loro ambiti di interesse e contesti professionali, per la soluzione di problemi complessi.

Nell’attuazione del Piano l’impegno è quello di realizzare una formazione multidisciplinare, multisettoriale e integrata che sia in grado di affrontare, in modo coordinato e sostenibile, le sfide sanitarie e ambientali che, con il cambiamento climatico, hanno un impatto sempre maggiore sulla salute umana e richiedono pertanto nuove competenze ai professionisti coinvolti.

L’obiettivo è di sviluppare un linguaggio comune e favorire così il dialogo tra le componenti sanitaria e ambientale per gettare le basi di un sistema nazionale comune rivolto alla prevenzione. Inoltre, i Corsi FAD-SABiC rappresentano una preziosa occasione per integrare nuovi sviluppi metodologici e tecnologici per la formazione, nell’ambito delle esperienze di formazione dell’ISS, già ampiamente consolidate.

Per conoscere l’offerta formativa completa consulta il catalogo formativo sulla piattaforma EDUISS, attraverso la quale iscriversi ai Corsi che via via saranno attivi.

Le informazioni sui Corsi, sempre aggiornate, e sul loro avvio sono consultabili sulla pagina del sito ISS dedicata alla formazione. È inoltre disponibile il sito tematico, dedicato alle attività del Centro di Formazione SABiC.

