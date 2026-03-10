Al via il Trofeo Interforze “Memorial Giovanni Marra”

Milano, 10 marzo 2026 – Riparte il Trofeo Interforze “Memorial Giovanni Marra”, la manifestazione in ricordo del Presidente del Consiglio comunale di Milano scomparso nel 2004 all’età di 43 anni, che porta in campo le rappresentative delle forze civili e militari e punta a fare dell’agonismo sportivo un motore di solidarietà e impegno civile.

Giunto all’undicesima edizione, quest’anno il trofeo raddoppia accompagnando la storica competizione calcistica con la disciplina del padel nel formato delle squadre miste, valorizzando così la presenza femminile anche sul campo di gioco. Le sfide di padel sono iniziate il 6 marzo, mentre il fischio d’inizio delle partite di calcio è previsto per il 18 marzo.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina a Palazzo Marino alla presenza della Presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi e del Presidente dell’Associazione AQUAS Angelo Marra.

“Il trofeo è ormai una tradizione che si rinnova nel ricordo del compianto Presidente Marra – ha detto la Presidente Buscemi –. Questa iniziativa ha il merito di coinvolgere società civile e Forze dell’ordine nella sensibilizzazione su tematiche sociali e sanitarie, con una attenzione particolare all’inclusione e alla parità di genere”.

“Siamo felici di rinnovare anche quest’anno questa iniziativa per ringraziare chi con dedizione, lealtà e spirito di sacrificio, si pone ogni giorno al servizio della comunità – ha dichiarato Angelo Marra – ma anche per ringraziare l’impegno dei tanti spesso invisibili che si spendono per gli altri e, nell’anniversario degli 80 anni della nascita della Repubblica Italiana e del primo voto, celebrare il contributo imprescindibile delle donne in ogni ambito: dallo sport all’impresa, dal sociale alla politica”.

Sono intervenuti inoltre il Comandante dell’Aeroporto Militare di Linate Col. Fabio Saccotelli e la Delegata CONI Milano Claudia Giordani.

La manifestazione sportiva culminerà anche quest’anno in una cornice d’eccezione: la cerimonia di premiazione si terrà difatti, grazie all’Aeronautica Militare, presso l’Hangar dell’Aeroporto Militare di Linate, un luogo simbolo di eccellenza e servizio al Paese dove celebrare chi si impegna per il cittadino.

L’iniziativa proseguirà anche nel suo impegno sociale proseguendo nella sensibilizzazione sul tema della cardio protezione e dell’importanza della diffusione dei defibrillatori con la donazione di un nuovo apparecchio salva vita, sul tema dell’inclusione e della parità di genere che sempre più vede le donne nello sport, nell’imprenditoria, nel sociale e nella politica motore pulsante nella crescita del nostro Paese.

Comune di Milano