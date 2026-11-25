Milano, 25 novembre 2026 – Potenziare e ampliare il progetto di riqualificazione del Centro Saini: è questo l’obiettivo fissato dal Comune per rilanciare il più esteso centro sportivo pubblico della città e trasformarlo in un polo polifunzionale di eccellenza a livello nazionale, capace di coniugare sport di base, formazione universitaria e attività agonistica.

La Giunta comunale ha approvato le linee di indirizzo per avviare una revisione della Convenzione sottoscritta nel 2024 tra Comune e Università degli Studi di Milano, che prevedeva l’integrale riqualificazione del centro da parte dell’Ateneo, a fronte dell’affidamento della gestione per 33 anni. Il significativo incremento dei costi delle lavorazioni, dei materiali e delle forniture verificatosi negli ultimi anni ha reso non più attuale la stima economica originaria dell’intervento.

Per tale ragione, d’intesa con l’Ateneo, il Comune ha avviato nei mesi scorsi una riflessione strategica finalizzata all’individuazione di nuovi partner istituzionali, che ha portato al coinvolgimento di Sport e Salute, società dello Stato per lo sviluppo dello sport, e che consentirà l’utilizzo del centro anche per manifestazioni di tipo agonistico, grazie al supporto del CONI e del Comitato Italiano Paralimpico.

L’operazione sarà quindi ridisegnata nel suo complesso.

I lavori che l’Università sta attualmente realizzando verranno in ogni caso portati a termine, con il rifacimento dell’Edificio 17, comprensivo di una pista di atletica indoor e di aule e laboratori a uso della Scuola di Scienze Motorie che avrà la sua sede didattica e scientifica all’interno del centro, e con la riqualificazione della tribuna coperta da 497 posti più due per persone diversamente abili a servizio della pista di atletica esterna.

A questi lavori si aggiungerà un nuovo intervento di riqualificazione che interesserà la restante e più estesa parte dell’impianto. Attraverso il supporto tecnico di Sport e Salute si sta elaborando uno studio strategico per la riqualificazione e la valorizzazione del Saini, che sarà presentato entro la fine del 2026.

Gli interventi previsti, che contempleranno il mantenimento delle vasche natatorie coperte e scoperte, saranno interamente finanziati dal Comune, intenzionato a destinare alla riqualificazione del centro i fondi residui tra quelli accantonati per le Olimpiadi invernali del 2026.

La gestione del nuovo Saini sarà affidata a Milanosport in coordinamento con l’Università, con applicazione delle tariffe comunali e garanzia della più ampia apertura dell’impianto alla cittadinanza e allo sport di base. Il coinvolgimento del CONI e del CIP consentirà, inoltre, di affiancare alle attività universitarie e alla pratica sportiva di base anche attività agonistiche e di preparazione atletica di alto livello, rafforzando la vocazione del Saini come punto di riferimento per lo sport milanese e nazionale.

“Il Saini è il centro sportivo più esteso della città – dichiara l’Assessora allo Sport Martina Riva – e grazie a questa nuova alleanza diventerà uno dei più importanti poli dello sport italiano, capace di coniugare la dimensione nazionale con quella cittadina. L’obiettivo è costruire un luogo dove sport di base, formazione universitaria, attività federale, ricerca e pratica sportiva convivano in maniera sinergica e si rafforzino a vicenda, in un centro gestito a tariffe comunali e quindi pienamente fruibile dalla cittadinanza”.

“Quella di oggi – commenta la Rettrice della Statale di Milano, Marina Brambilla – è una tappa importante nel progetto di rigenerazione del Saini, nello sviluppo della sua vocazione di centro sportivo universitario, cittadino e significativo anche nel contesto nazionale. La Statale di Milano sarà presente soprattutto con la Scuola di Scienze Motorie, attraverso spazi dedicati alla didattica e alla ricerca, per un rapporto sempre più stretto con il mondo dello sport. L’ampliamento della collaborazione a nuovi partner istituzionali rafforza una prospettiva di sviluppo ulteriore e consente di costruire un progetto più articolato, nel quale formazione, ricerca, sport di base e attività agonistica possano convivere, mantenendo salda la vocazione pubblica e aperta del Saini”.