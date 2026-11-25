Chi arriva da piazzale Lotto in una sera di partita lo vede spuntare tra i palazzi, con le torri a spirale illuminate e quel rumore che sale prima ancora di arrivare ai cancelli. Per i milanesi San Siro è sempre stato più di uno stadio.

La Scala del calcio, si dice da decenni, e non è solo un modo di dire: lì si sono giocate finali di Coppa dei Campioni, derby leggendari, notti che intere generazioni di tifosi ricordano a memoria. Ecco perché l’idea di abbatterlo ha spaccato la città per anni. Comitati, ricorsi, consigli comunali tesissimi, progetti presentati e poi dimenticati. Poi, nell’autunno del 2025, la svolta: l’area è passata a Milan e Inter. Il nuovo stadio di San Siro ha smesso di essere un’ipotesi da talk show ed è diventato un cantiere da programmare.

Una vendita sul filo della scadenza

Il voto del consiglio comunale è arrivato a fine settembre 2025, dopo una seduta lunga e combattuta. Via libera alla cessione del Meazza e delle aree intorno alle due società, per poco meno di 200 milioni di euro. A inizio novembre la firma dal notaio. Non una data qualunque: di lì a pochi giorni il secondo anello avrebbe compiuto settant’anni, e a quel punto la Soprintendenza avrebbe potuto vincolarlo come bene di interesse culturale. Con il vincolo, buttarlo giù sarebbe diventato quasi impossibile.

Non tutti hanno applaudito, anzi. Comitati di quartiere e parte dell’opposizione hanno contestato il prezzo, la procedura, il principio stesso di vendere a privati un simbolo pubblico di quella portata. Chi difendeva l’operazione ribatteva che il Comune non aveva i soldi per rimettere a nuovo l’impianto, e che i club senza uno stadio di proprietà avrebbero potuto andarsene altrove. Due posizioni rimaste lontane. Lo sono ancora.

Settantamila posti e un’altra idea di partita

Secondo i piani presentati dalle società, il nuovo impianto nascerà accanto al Meazza, con una capienza intorno ai 70 mila posti e un progetto firmato da studi di architettura internazionali. Il modello è quello dei grandi stadi europei: spalti attaccati al campo, copertura totale, ristoranti, negozi e spazi per l’ospitalità aperti anche quando non si gioca. Del vecchio stadio dovrebbe restare solo una porzione, una specie di monumento a quello che c’era prima. Il resto verrà demolito.

Per chi va alla partita cambierà parecchio. Oggi al Meazza provare a usare il telefono durante un big match è un piccolo atto di fede. Mandare un video, controllare i risultati degli altri campi, seguire le quote delle scommesse in diretta su siti come NetBet.it: con settantamila persone collegate nello stesso momento, la rete spesso semplicemente non regge. Gli stadi di ultima generazione nascono con il wifi ovunque, app per biglietti e ingressi, ordini al bar dal posto a sedere, schermi in ogni angolo. Non è un vezzo tecnologico. È una delle leve su cui i club contano per far crescere i ricavi da stadio, che oggi restano lontanissimi da quelli dei grandi club di Inghilterra, Spagna e Germania.

Il quartiere, che c’era prima dello stadio

Poi c’è chi a San Siro ci abita. Il progetto non si ferma all’impianto e prevede una rigenerazione urbana dell’intera zona, con verde, attività commerciali e servizi. Sulla carta suona bene. Ma il quartiere convive da sempre con macchine parcheggiate ovunque, clacson e cori a mezzanotte, e d’estate con i concerti negli stadi che fanno tremare i vetri. La paura è semplice: anni di cantiere, e dopo un complesso aperto sette giorni su sette, con tutto quello che comporta.

E la mobilità resta il punto dolente. La M5 arriva fino allo stadio, è vero, ma chi ha provato a prenderla dopo un derby sa com’è: banchine strapiene, attese lunghe, treni dove non entra uno spillo. Senza un potenziamento serio del trasporto pubblico e una gestione diversa dei parcheggi, il nuovo stadio rischia di peggiorare la vita di chi vive lì. Il confronto tra Comune, società e comitati, su questo, è appena cominciato.

L’obiettivo Euro 2032

La scadenza che tutti hanno in testa è quella degli Europei del 2032, organizzati da Italia e Turchia. L’idea è avere il nuovo impianto pronto entro la fine del decennio, così da candidarlo per le partite più importanti del torneo. Nel frattempo Milan e Inter continueranno a giocare nel vecchio Meazza, fino al trasloco.

Basterà? Dipende da permessi, tempi, eventuali ricorsi. In Italia di stadi annunciati e mai costruiti ce ne sono parecchi, e la stessa Milano ha già visto sfilare diverse versioni di questo progetto. Stavolta però c’è un atto firmato e ci sono due proprietari. Per i tifosi l’ultima partita al vecchio San Siro è ancora lontana, ma ha smesso di essere un’idea astratta. Chi è cresciuto sotto quelle torri lo sa già: non sarà un saluto facile.