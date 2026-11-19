Milano, 19 novembre 2026 – Testare farmaci, studiare l’evoluzione delle cellule tumorali attraverso una piattaforma sperimentale miniaturizzata. Un team del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria-DEIB del Politecnico di Milano, guidato dal docente Marco Rasponi, ha collaborato alla realizzazione di una piattaforma “organ-on-a-chip”, ovvero organo su chip, che riproduce un carcinoma a cellule squamose della testa e del collo (HNSCC) innervato e vascolarizzato con matrici extracellulari ingegnerizzate (eECM), all’interno di un microambiente umano controllato.

Lo studio alla base del progetto è stato pubblicato sulla rivista specializzata PNAS – “Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America”, ed è stato realizzato insieme a ricercatori della Linköping University in Svezia, in particolare del Laboratory of Molecular Materials (m2Lab), al Dipartimento di Otorinolaringoiatria della Regione Östergötland (Svezia) e alla Northeast Ohio Medical University.

Nella fase iniziale, campioni di cellule tumorali fornite da pazienti seguiti dall’Ospedale universitario di Linköping, fibroblasti associati al tumore e cellule endoteliali sono stati coltivati all’interno della matrice extracellulare appositamente progettata. Ovvero, un gel a base di acido ialuronico funzionalizzato, «che permette alle cellule di aderire e rimodellarsi, nel caso di quelle neoplastiche per creare degli aggregati tridimensionali che simulano piccole masse tumorali», ha spiegato Marco Rasponi, coordinatore per il Politecnico di Milano, il cui gruppo di ricerca al MiMic Lab si è occupato in particolare di sviluppare il modello ingegnerizzato, mentre gli omologhi svedesi hanno sviluppato la parte biologica del progetto. Prima autrice dello studio è Alessia Maria Pignataro, ex studentessa del Politecnico e oggi dottoranda a Linköping: il lavoro è nato dalla sua tesi di laurea al MiMic Lab. Tra gli autori anche Alessandro Cordiale, dottorando del gruppo.

«Abbiamo ideato un chip particolarmente complesso perché normalmente questi modelli di organi su chip lavorano con uno o due tipi cellulari, mentre in questo caso ne avevamo quattro: cellule tumorali, fibroblasti, cellule endoteliali e neuroni sensoriali, e ognuno ha bisogno delle proprie condizioni per sopravvivere – ha sottolineato Rasponi – Quindi abbiamo lavorato in tre tappe: per la parte endoteliale e tumorale, poi per la parte nervosa e poi l’abbinamento in cui abbiamo ottimizzato le sotto popolazioni cellulari. Infine, in base alle prove di caratterizzazione di ogni tipo cellulare, abbiamo realizzato il modello totale integrato, sul quale è stato condotto lo studio sul tumore vascolarizzato e innervato».

L’organo su chip finale consente di capire come il tumore della testa e del collo – il sesto più diffuso al mondo – si sviluppa, si evolve e come interagisce con i vasi sanguigni e i nervi, e di compiere un ulteriore passo verso una medicina di precisione e personalizzata. «In prospettiva, potremo avere diversi modelli su chip di un paziente, sui quali testare le varie terapie disponibili e verificare quali abbiano maggiore efficacia», ha evidenziato Rasponi. Il modello consente anche di studiare i meccanismi del dolore oncologico, grazie alla presenza dell’innervazione, e di sviluppare terapie avanzate in base alle risposte terapeutiche ottenute, fornendo così alla ricerca biomedica una valida soluzione alternativa alla sperimentazione animale.