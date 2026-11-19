Mostre, momenti di condivisione, sport e solidarietà: un programma di appuntamenti promosso dalle associazioni e dalle realtà del territorio per sensibilizzare la comunità e valorizzare le capacità di ogni persona.

In occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità, che si celebra il 3 dicembre, l’Amministrazione comunale di Cinisello Balsamo rinnova il proprio impegno per promuovere una cultura dell’inclusione e della partecipazione, proponendo anche quest’anno “Stiamo al Passo, insieme per l’inclusione”, un programma di iniziative che animerà la città tra la fine di novembre e i primi giorni di dicembre.

Un calendario di appuntamenti nato dalla collaborazione con le associazioni e le numerose realtà che da tempo operano sul territorio nell’ambito della disabilità, impegnate quotidianamente a costruire opportunità di incontro, autonomia e partecipazione. Attraverso linguaggi e attività differenti, dalla fotografia allo sport, dall’arte alla spiritualità, le iniziative vogliono contribuire a superare stereotipi e pregiudizi, mettendo al centro le persone, le loro storie, le capacità e i talenti.

Il programma si aprirà lunedì 23 novembre, alle ore 14.00, presso la Casa di Comunità di via Terenghi 2, con l’inaugurazione della mostra “Fotoracconta”. Le fotografie esposte sono il risultato di un progetto realizzato dai Centri Diurni per Persone con Disabilità dell’Ambito di Cinisello Balsamo. Un percorso per incontrare, attraverso l’obiettivo fotografico, le persone nella complessità delle loro identità e delle loro storie, andando oltre gli stereotipi. La mostra sarà visitabile dal 23 al 27 novembre.

Domenica 29 novembre, alle ore 9.45, presso la Parrocchia di San Pio X, in via Marconi 129, si terrà una Santa Messa celebrata con il linguaggio facile da leggere, realizzata dalle persone con disabilità di Arcipelago Anffas, Mirabilia Dei e Insieme Sordi Anteas. Sarà presente anche un interprete LIS, per favorire la partecipazione e l’accessibilità del momento liturgico.

Il calendario proseguirà mercoledì 2 dicembre, alle ore 17.30, al piano -1 del Pertini, nella sala incontri, con l’inaugurazione della mostra “Un tesoro in vasi di creta”. L’esposizione, curata dalle persone con disabilità del CSE della cooperativa Arcipelago-Anffas Nordmilano, propone un percorso di scoperta della storia di Ermanno, attraverso il quale emergono il valore dei talenti personali e la possibilità che ciascuno di essi possa trovare spazio e fiorire in ogni persona. Sono previste visite guidate a cura degli stessi protagonisti del progetto. La mostra resterà aperta fino al 13 dicembre.

Da giovedì 3 a martedì 8 dicembre, a Villa Casati Stampa, in piazza Soncino 6, torna inoltre “Natale Solidale”, giunto alla sua sesta edizione. Gli spazi della Villa ospiteranno stand espositivi di associazioni impegnate in progetti di solidarietà e inclusione sociale, offrendo ai visitatori l’occasione di conoscere da vicino le loro attività e sostenere le iniziative proposte.

Spazio anche allo sport come strumento di benessere, relazione e inclusione. Martedì 1 dicembre, dalle ore 14.00 alle 15.00, e giovedì 3 dicembre, dalle ore 10.00 alle 12.00, presso la pista di atletica del Centro sportivo Scirea, in via Cilea 50, si terrà un open day dedicato al corso di atletica leggera per bambini e ragazzi con fragilità, organizzato dalle associazioni Atletica Cinisello e Il Cigno.

“La rassegna “Stiamo al Passo, insieme per l’inclusione” rappresenta un’occasione per riconoscere e valorizzare il contributo delle tante realtà associative che, con il loro impegno, rendono la comunità più attenta e accogliente. Un percorso che invita tutti a fare la propria parte, perché l’inclusione non sia soltanto un principio da affermare, ma un obiettivo da costruire ogni giorno, attraverso relazioni, opportunità e una partecipazione realmente aperta a tutti”, queste le parole dell’Assessore al Welfare e Terzo Settore Riccardo Visentin

Il programma completo della settimana è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Cinisello Balsamo.