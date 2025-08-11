La Federazione Italiana Canoa Kayak, con il supporto della Regione Lombardia, promuove il Camp Estivo gratuito “Supporter per un giorno – Tifiamo lo sport”, un’iniziativa educativa e sportiva, che si terrà in occasione dei Campionati del Mondo di Canoa Velocità e Paracanoa ICF 2025, in programma dal 20 al 24 agosto all’Idroscalo di Milano.

L’attività è rivolta a bambini e ragazzi da 8 a 12 anni, che possono iscriversi sia individualmente che attraverso centri estivi, ASD/SSD e cooperative sociali attive sul territorio lombardo. Un’occasione imperdibile per i giovanissimi, che vivranno giornate di sport e divertimento a contatto con gli atleti di punta della disciplina, impegnati nella rassegna iridata, con la possibilità di incontrarli a ridosso delle competizioni e di assistere alle gare.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare le giovani generazioni al mondo degli sport di pagaia, trasmettendo i valori del fair play, del rispetto delle regole, dell’inclusione sociale e della sostenibilità ambientale. Il progetto è interamente finanziato da Regione Lombardia e si inserisce nel più ampio quadro delle attività di promozione sportiva collegate all’evento iridato.

L’attività giornaliera, in programma dalle 9:30 alle 16, si divide in due fasi. Al mattino i ragazzi svolgeranno un’attività di introduzione a tutti gli sport della pagaia, dal kayak al dragonboat, passando per SUP e con l’utilizzo di ergometri. Dopo pranzo, sono previsti laboratori ambientali e sull’inclusione, incontri con gli atleti della nazionale presenti in loco, per proseguire con una visita guidata al campo di gara e la possibilità di assistere alle gare del Mondiale. Con l’iscrizione è incluso il servizio navetta – su prenotazione – dalle fermate della metropolitana, il pranzo a metà giornata e il kit del tifoso, consistente in t-shirt, pantaloncino, una borraccia riciclata e una sacca. Tutti gli iscritti al Camp riceveranno inoltre il tesseramento gratuito alla Federazione Italiana Canoa Kayak.

Modalità di iscrizione

➡ Per Istituti, centri estivi, ASD/SSD e cooperative:

Inviare la scheda di adesione entro il 14 agosto 2025 a: comunicazione@federcanoa.it

➡ Per partecipazioni individuali (famiglie):

Compilare il modulo online entro il14 agosto 2025 al seguente link.