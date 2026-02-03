Anche l’Amministrazione comunale di Cinisello Balsamo celebra lo spirito olimpico con un incontro speciale dedicato a Claudia Giordani, ex sciatrice alpina italiana e oggi dirigente sportiva, nel 50° anniversario del conferimento della medaglia d’argento alle Olimpiadi Invernali di Innsbruck del 1976.

Claudia Giordani è stata una delle protagoniste assolute dello sci alpino femminile negli anni Settanta, facendo parte della celebre “Valanga Rosa”. Nel corso della sua carriera sportiva ha conquistato, oltre all’argento olimpico, tre vittorie in Coppa del Mondo, affermandosi come atleta di punta della Nazionale italiana.

Terminata l’attività agonistica negli anni Ottanta, ha intrapreso un percorso professionale nel campo del marketing e della comunicazione, lavorando anche come commentatrice sportiva televisiva. Dal 2010 è Presidente del Comitato Alpi Centrali della Federazione Italiana Sport Invernali, ruolo che testimonia il suo costante impegno nella promozione dello sport e dell’associazionismo sportivo.

L’incontro si terrà martedì 11 febbraio 2026 alle ore 18.30, presso la Sala degli Specchi di Villa Ghirlanda Silva.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Giacomo Ghilardi e dell’Assessore allo Sport Riccardo Malavolta interverranno Potito Gilberti, Presidente FIDAL Milano e Luca Barzaghi, Presidente FIDAL Regionale.

A seguire, Claudia Giordani dialogherà con il pubblico sui temi delle Olimpiadi, dello sport e dell’impegno nell’associazionismo sportivo.

L’incontro sarà moderato dal giornalista sportivo Davide Viganò.

Un appuntamento aperto alla cittadinanza per celebrare una grande protagonista dello sport italiano e i valori olimpici di impegno, passione e condivisione.