Milano-Cortina: Rossi e Bonomi tedofori in canoa sulla Darsena

In occasione del Viaggio della Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano-Cortina si riunisce la storica coppia della canoa azzurra, Antonio Rossi e Beniamino Bonomi hanno scritto pagine memorabili dello sport italiano vincendo nel K2 1000 metri la medaglia d’oro ai Giochi di Sydney 2000 e l’argento ad Atene 2004.

Nell’ultima tappa del percorso del sacro fuoco, venerdì 6 febbraio ore 14.30, il Presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak, Antonio Rossi, sarà tedoforo d’eccezione percorrendo in canoa un tratto della Darsena di Milano fino al ponte Alexander Langer, dove avverrà il “kiss” con la torcia di Bebo Bonomi che su un’altra canoa percorrerà il tratto inverso. Un momento dall’alto valore simbolico che sarà impreziosito dalla presenza di oltre cento giovani canoisti che a bordo di canoe, kayak, dragon boat e sup accompagneranno l’ultimo tratto della staffetta olimpica, prima che il sacro fuoco raggiunga il tripode olimpico all’Arco della Pace.

Il Presidente Rossi ha voluto con sé le società Lombarde per simboleggiare il legame tra lo sport della canoa e lo spirito olimpico. Molti i club che hanno risposto con entusiasmo, coordinati dal presidente del “Comitato Sport per Tutti” della FICK Ezio Caldognetto: Navigliosport, Canottieri San Cristoforo, Società Canottieri Milano, Idroscalo Club, LNI Sestri Levante, Società Canottieri Lecco, Marinai d’Italia, CUS Milano, Canottieri Adda 1891, Polisportiva Trezzano e Centro Ricreativo Canoistico Lodigiano.

“Per me è davvero un onore essere tedoforo ai Giochi di Milano-Cortina ed ho voluto fortemente condividere questo momento con i ragazzi delle nostre società affinché possano respirare i veri valori dei cinque cerchi”, il commento del presidente della FICK. “Uno dei momenti più belli della mia carriera da atleta è stato fare il portabandiera alle Olimpiadi di Pechino e oggi allo stesso modo sento l’onore di rappresentare il mondo della canoa nei Giochi che ospitiamo in casa, nell’evento sportivo più importante che sono certo renderà lustro al nostro Paese”.