L’amico Charly tra campioni dello sport e visita Reale

Si è conclusa presso la sede de L’amico Charly la tre giorni del Laureus Hub, un evento che ha trasformato gli spazi di via Guerzoni nel cuore pulsante dell’inclusione sociale attraverso lo sport, ha segnato una tappa fondamentale nel percorso di crescita dei giovani che frequentano il centro.

L’evento promosso da Fondazione Laureus, inserito nell’Education Programme Gen26 di Milano Cortina 2026 ha offerto ai ragazzi un’immersione nei valori olimpici e paralimpici attraverso panel pubblici, laboratori sportivi e workshop dedicati.

Per i giovani de L’amico Charly, l’Hub ha rappresentato un’occasione irripetibile di confronto diretto con figure d’ispirazione. Oltre a incontrare leggende come Giacomo Agostini, Fabio Capello e Daniele Cassioli, i ragazzi hanno vissuto momenti di profondo scambio educativo, utilizzando il linguaggio universale dello sport.

Di particolare valore è stato l’incontro privato con il campione paralimpico Simone Barlaam, ambassador di Laureus Italia. Barlaam ha condiviso con i ragazzi la propria esperienza personale, affrontando temi come la determinazione nel perseguire i propri obiettivi e, soprattutto, l’importanza di gestire il fallimento non come una sconfitta, ma come una necessaria opportunità di crescita e riscatto.

Il culmine dell’iniziativa è stato raggiunto nella giornata di venerdì 13 febbraio con la visita di Sua Altezza Reale il Duca di Edimburgo. Il Duca ha attraversato i laboratori dell’associazione, si è soffermato a parlare con i ragazzi e a giocare con loro a ping pong. In segno di gratitudine, Alessandra Monaco, presidente dell’associazione, e Daria Braga, direttrice di Fondazione Laureus Italia, hanno consegnato a Sua Altezza Reale un pallone da firmato dai giovani del centro, come icona di un impegno collettivo.

“Ospitare il Laureus Hub e ricevere la visita del Duca di Edimburgo è stata per noi una grande occasione per dare voce alle attività che, dal 2001, svolgiamo quotidianamente con i nostri ragazzi.” ha dichiarato Alessandra Monaco, Presidente dell’associazione L’amico Charly, “Questa esperienza ci ha permesso di consolidare ulteriormente la collaborazione con Fondazione Laureus e di creare un bagaglio di esperienze concrete su cui continueremo a lavorare. Per i nostri giovani, confrontarsi con figure di tale spessore rappresenta un lascito fondamentale per il loro percorso di crescita e per l’acquisizione di valori che saranno la base del loro futuro.”