Europei BMX – Gli azzurri per Valmiera

La Nazionale BMX è pronta a scendere in pista per l’appuntamento continentale. Domani la squadra partirà dall’Italia alla volta di Valmiera, in Lettonia, dove da giovedì 10 a domenica 13 luglio andrà in scena il Campionato Europeo BMX Race 2025. Si tratta di uno degli eventi più attesi del calendario internazionale, che vedrà al via 1.272 atleti provenienti da 26 nazioni, pronti a contendersi i titoli europei nelle categorie Junior, Under 23, Elite e Challenge.

A fare da palcoscenico alla rassegna sarà la pista di Valmiera, intitolata a Māris Štrombergs, primo campione olimpico nella storia della BMX e oro anche a Londra 2012. Considerata una delle strutture più emblematiche del panorama europeo, ha già ospitato l’Europeo nel 2019 e numerose tappe della BMX European Cup. Moderna e tecnica, rappresenta oggi un punto di riferimento per la disciplina a livello internazionale.

Il programma della rassegna prevede due giornate di prove ufficiali, giovedì e venerdì, seguite dalle gare che prenderanno il via sabato. A guidare il gruppo azzurro sarà il Commissario Tecnico Mattia Furlan, che per l’occasione ha selezionato quattro atleti: Fe derico Pasa tra gli Junior, e tre Under 23 – Francesca Cingolani, Albert Groppo e Marco Radaelli. Una formazione giovane, ma che nel corso della stagione ha già evidenziato segnali importanti sul piano della crescita e della competitività. Un dato che trova conferma anche nei risultati recenti: Cingolani, Pasa e Groppo, proprio questo weekend, hanno conquistato il titolo italiano nelle rispettive categorie, mentre Radaelli si è piazzato secondo tra gli Elite.

Il CT Furlan:

“Abbiamo lavorato molto per arrivare pronti a questo appuntamento. Le aspettative nel nostro sport sono difficili da mettere a parole, ma ho buone sensazioni su Pasa, su Cingolani e in generale su tutta la squadra. Radaelli arriva da una finale di Coppa del Mondo a Papendal, Groppo aveva fatto la semifinale a Sarrians. Sono contento di questo gruppo: è giovane ma ha già dimostrato di potersi imporre. Come per tutta la stagione, l’obiettivo è concentrarci su noi stessi. Così facendo, ogni atleta potrà esprimersi al massimo. Vestendo la maglia azzurra, l’obiettivo minimo è entrare in finale e giocarsi le medaglie”.

Gli azzurri convocati:

Francesca Jael Cingolani Ferreira – Montmélian BMX

Albert Groppo – BMX Creazzo

Marco Radaelli – Centro Sportivo Esercito

Federico Pasa – Just BMX ASD