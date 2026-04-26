Dominio azzurro ai Campionati Internazionali d’Italia. Gli italiani hanno fatto l’en plein con i successi sia nell’individuale che nel Nations Trophy. Nel torneo maschile, sul percorso del Circolo Golf Villa d’Este (par 69), ha vinto Giovanni Binaghi (Monticello), e in quello femminile, al Golf Club Is Molas (par 72), ha conquistato il titolo Natalia Aparicio (Asolo). Entrambe le manifestazioni hanno avuto il supporto di Genesis, Official Automotive Partner e di GTZ Distribution – Nike, Official Technical Sponsor.

Campionato Maschile

Giovanni Binaghi, a Montorfano (CO), ha concluso la gara con 266 (68 65 66 67, -10) colpi alla pari con il ceco Louis Klein (266 – 66 65 70 65), e poi ha ottenuto il trofeo alla quinta buca supplementare con un birdie contro il bogey del suo forte avversario. In tal modo ha emulato suo padre Alberto, salito sul gradino più alto del podio quarant’anni prima, ora Commissario Tecnico Squadra Nazionale Dilettanti Maschile, che ha seguito la compagine ufficiale insieme ad Alain Vergari, vice Commissario Tecnico.

L’azzurro ha iniziato il round finale in terza posizione con due colpi di margine su Klein che ha recuperato con un 65 (-4), a fronte di un 67 (-2), e poi nello spareggio ci sono stati ottimi colpi di entrambi fino a quando il ceco non ha potuto nulla contro l’acuto del vincitore.

Giovanni Binaghi, 19enne milanese, ha aggiunto una nuova perla ai suoi successi internazionali tra i quali ricordiamo quello nel Junior Invitational in USA (2024), mentre ha fatto parte del Team Europe vittorioso nella Junior Ryder Cup del 2023 e del Continent of Europe a segno nel Jacques Léglise Trophy (2025).

Al terzo posto con 268 (-8) l’olandese Denny Kloeth, al quarto con 269 (-7) Carlo Roman (Montecchia), al vertice dopo tre giri, al quinto con 271 (-5) l’altro olandese Youp Orsel, al sesto con 272 (-4) il danese Mads Heller, al settimo con 273 (-3) altri due italiani, Lapo Francesco Bisazza (Montecchia) e Federico Randazzo (Sicilia’s Picciolo) e al 13° con 275 (-1) Robert Ress (Madonna di Campiglio).

Nel Nations Trophy ai primi due posti i team azzurri. Italia 2 con Giampaolo Gagliardi (Olgiata), Carlo Roman e Francesco Petrangeli (Roma Acquasanta) si è imposta con 403 (-11) colpi davanti a Italia 1 con Filippo Ponzano (Torino), Michele Ferrero (Torino) e Giovanni Binaghi con 408 (-6). In terza posizione Danimarca 2 con 410 (-4).

Hanno preso parte alla cerimonia di premiazione Cristiano Cerchiai, Presidente della Federazione Italiana Golf, Stefano Frigeri, Vice Presidente Vicario FIG, il Presidente del Circolo Golf Villa d’Este Antonio Munafò e il Vice Presidente Oscar Ronzoni.

Campionato Femminile

A Pula (CA), Natalia Aparicio (Asolo) non ha concesso spazio alle avversarie conducendo la gara sin dal primo giro. Ha segnato 285 (70 69 74 72, -3) colpi, due di vantaggio sull’austriaca Johanna Janisch, che come lei era una delle favorite, seconda con 287 (-1), e tre sulla tedesca Yoo-Jin Bae, terza con 288 (par).

Altre quattro giocatrici italiane si sono classificate in top ten: Noa Zocco (Asolo), quarta con 291 (+3), Ginevra Tassoni Teg (Ambrosiano), settima con 295 (+7), alle spalle della danese Alvilda Julia Wiberg, quinta con 292 (+4), e dalla tedesca Emily Krause, sesta con 294 (+6), quindi Martina Benazzo (Parco di Roma), nona con 298 (+10), e Maria Sole Albini (Royal Park I Roveri), decima con 299 (+11). Poco dietro Giulietta Bertero (Torino), 12ª con 301 (+13), e un colpo in più (302, +14) per Francesca Pencelli (Roma Acquasanta), Anastasia Maroni (Varese) e Anita Marrone (Torino).

Natalia Aparicio, 19enne nata a Lima (Perù), vanta tra i suoi titoli il recente Campionato Nazionale Match Play/Trofeo G. Silva, ottenuto a marzo, il Campionato Internazionale d’Italia Under 18 (2025), il Campionato Ragazze/Trofeo Bertotto (2025), l’individuale nell’European Young Masters e il Campionato Nazionale Ragazze/Trofeo Silvio Marazza, entrambi nel 2023.

Nel Nations Trophy ha vinto con 443 (+ 11) colpi il team di Italia 1 con la stessa Aparicio, Giorgia Scortichini (Franciacorta) e Gemma Simeoni (Madonna di Campiglio). In seconda posizione con 446 (+14) la Francia e in terza con 448 (+16) Italia 2 con Guia Vittoria Acutis (Villa Condulmer, suo lo scorso anno il titolo nell’individuale), Giulietta Bertero e Maria Sole Albini.

Alla cerimonia di premiazione Alberto Treves De Bonfili, Consigliere Federazione Italiana Golf, Mara Cogoni, Direttore e Presidente del Golf Club Is Molas, e Roberto Pezzillo, Direttore di Torneo.