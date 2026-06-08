Abusi psicologici nello sport, al Senato lo spot per prevenirli

Sarà presentato il 17 giugno un video, realizzato da realizzato da CNR- IRIB, SIP e Terre des Hommes, per la prevenzione degli abusi psicologici nello sport giovanile, fenomeno spesso sommerso, ma dalle gravi conseguenze educative e personali. L’iniziativa riunirà rappresentanti istituzionali, operatori dell’informazione e protagonisti del mondo sportivo, con l’obiettivo di costruire strategie condivise, rafforzare la cultura del rispetto e ribadire il ruolo dello sport come ambiente sano, inclusivo e formativo per i più giovani.

Gli abusi psicologici sui minori nello sport al centro dell’attenzione istituzionale. Mercoledì 17 giugno, dalle ore 13:00, nella Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica, sarà presentato un video spot dedicato alla prevenzione di un fenomeno sempre più diffuso e ancora troppo spesso invisibile.

L’iniziativa, promossa dalla Vicepresidente del Senato Licia Ronzulli, accende i riflettori su una forma di violenza subdola ma altamente impattante, capace di compromettere profondamente lo sviluppo emotivo, cognitivo e comportamentale dei giovani atleti. Secondo gli esperti, gran parte dei casi resta sommersa, rendendo ancora più urgente un’azione sistemica di sensibilizzazione e contrasto.

L’evento si avvale della collaborazione della Rai; media partner dell’evento sarà Rai Sport.

Lo spot – realizzato da CNR IRIB, SIP e Terre des Hommes – punta a coinvolgere direttamente allenatori, dirigenti e operatori sportivi, chiamati a riconoscere i segnali di disagio e a trasformare società e centri sportivi in ambienti realmente sicuri, inclusivi e protettivi. All’evento prenderanno parte rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, scientifico e sportivo, insieme a figure di primo piano del panorama mediatico e a protagonisti dello sport italiano.

Dopo i saluti istituzionali di Licia Ronzulli, Vice Presidente del Senato e di Massimo Sacchetti, Rettore Università di Roma “Foro Italico”, il dibattito, moderato Massimo Proietto, Vicedirettore Rai Sport – entrerà nel cuore delle tematiche educative e sociali legate alla sensibilizzazione e alla prevenzione di ogni forma di violenza sui minori.

Interverranno Rino Agostiniani, Presidente della Società Italiana di Pediatria; Iside Castagnola, Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Roma Capitale; Cecilia D’Angelo, Dirigente CONI Giovani Territorio; Paolo Ferrara, Direttore Fondazione Terre des Hommes; Francesca Romana Lenzi, Docente di Sociologia Generale, Università di Roma “Foro Italico”; Luigi Mazzone, Neuropsichiatra infantile e Presidente della Federazione Italiana Scherma; Enrico Parano, Pediatra e neurologo pediatra, Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica sede di Catania, e Fabio Pagliara, Presidente Fondazione Sport City.

Sarà presente Marco Tardelli, campione del mondo della nazionale di calcio 1982, testimonial dello spot – da sempre vicino alle tematiche sociali – che ha contribuito a consolidare il messaggio di sensibilizzazione dello spot, promuovendo una maggiore consapevolezza su una questione di grande rilievo collettivo.

La conferenza si propone come un’importante occasione per rafforzare la rete di collaborazione tra tutti i protagonisti coinvolti nella tutela dei minori, contribuendo a costruire ambienti sportivi sempre più sicuri, inclusivi e attenti al benessere psicologico dei giovani.