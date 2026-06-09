Campionati Italiani di Minigolf, Cusano Milanino sul tetto d’Italia

Si è conclusa con un bilancio straordinario di pubblico e contenuti tecnici la massima rassegna del Campionato Italiano di Minigolf 2026. L’evento, promosso dalla FIGeST Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali e impeccabilmente organizzato dall’Asd Mc Aponense, ha trasformato per giorni Montegrotto Terme nella capitale italiana ed europea della disciplina, potendo contare sul patrocinio del Comune di Montegrotto Terme e del Coni.

A dare il via ufficiale alla manifestazione è stata una calorosa cerimonia d’inaugurazione che ha visto la partecipazione del sindaco Riccardo Mortandello e della vicesindaco Elisabetta Roetta, a testimonianza del forte legame tra il territorio e lo sport di alto livello.

Il livello agonistico si è rivelato altissimo fin dalle prime battute. Nel Campionato Maschile a squadre, il titolo di Campione d’Italia 2026 è stato conquistato dai lombardi del Gsp Vergiate, capaci di imporsi al termine di un avvincente e spettacolare testa a testa. La medaglia d’argento è andata al team dell’Mcg Novi Ligure, mentre il terzo gradino del podio è stato conquistato dall’Mc Cusano Milanino.

Nel Campionato Femminile a squadre, invece, si è assistito allo splendido assolo delle atlete dell’Mc Cusano Milanino, che hanno cucito lo scudetto tricolore sulle proprie maglie dopo una prestazione maiuscola. Piazza d’onore e medaglia d’argento per il Cam Arizzano, seguito in terza posizione dal Mgc Terenten.

La competizione Strokeplay ha visto laurearsi Campione Italiano Cristian Pinton, in forza al MC Cusano Milanino il quale, battendo quasi tutti i record di campo, ha prevalso sul Campione Italiano in carica, Paolo Porta del Mgc Novi Ligure, medaglia d’argento e sul vergiatese Luca Gavazzi, medaglia di bronzo.

Nella competizione Strokeplay femminile ha prevalso Silvia Bandera, Mc Cusano Milanino, che nelle ultime battute di gara ha superato la sorella Anna Bandera (prima del ranking mondiale), tesserata per il Mc Cusano Milanino e Paola Tecchio, terza classificata, in forza al Mc Follonica.

I tabelloni individuali di Matchplay hanno regalato emozioni forti ed eliminazioni a sorpresa, esaltando la presenza in campo dei migliori talenti del panorama internazionale, a partire dai due azzurri che stanno scrivendo la storia mondiale di questo sport.

Nel Matchplay maschile, a salire sul gradino più alto del podio laureandosi Campione d’Italia 2026 è stato proprio il fuoriclasse Paolo Porta (Mgc Novi Ligure, attuale numero 3 della graduatoria mondiale maschile). Porta, dopo aver sconfitto Valerio Marcoaldi in semifinale, ha battuto nell’atto conclusivo Enrico Caffo (a sua volta uscito vincente dalla semisfida con Gianfranco Tedeschi).

Nel Matchplay femminile la sorpresa e lo spettacolo non sono mancati: la medaglia d’oro è andata a una straordinaria Antonella Flamini, capace di superare in semifinale nientemeno che Anna Bandera (Mc Cusano Milanino, fresca numero uno del ranking mondiale femminile) e di battere poi in finale Martina Saletta (la quale aveva conquistato il pass per l’atto conclusivo sconfiggendo Paola Tecchio).

Guido Mattaini, presidente specialità Minigolf FIGeST sottolinea: “Abbiamo assistito a una delle edizioni tecnicamente più qualitative degli ultimi anni. Vedere sul green campioni del calibro di Anna Bandera e Paolo Porta, che portano l’Italia ai vertici del ranking mondiale, è l’orgoglio di tutto il nostro movimento. Ringrazio l’Asd Mc Aponense per la perfetta macchina organizzativa e il Comune di Montegrotto Terme per la straordinaria ospitalità”.

Grande soddisfazione anche da parte di Enzo Casadidio, presidente nazionale FIGeST: “Il minigolf si conferma una delle punte di diamante della nostra Federazione, capace di unire l’alto livello agonistico internazionale ai valori sani dello sport tradizionale, del territorio e dell’inclusione. Questo Campionato Italiano ha dimostrato, ancora una volta, come la sinergia tra istituzioni, federazione e società del territorio sia la chiave per il successo e la valorizzazione delle nostre discipline”.