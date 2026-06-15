Milano, 15 giugno 2026 – La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione del centro natatorio “Daniela Samuele” di via Trani, in zona Mecenate, nel Municipio 4, per un investimento complessivo di 5 milioni di euro, finanziato dallo Stato ai sensi del decreto legge 156/2025 che stanzia risorse per la ristrutturazione di centri sportivi di interesse nazionale ed internazionale.

Il PFTE è stato sottoposto al Comune dalla Federazione Italiana Nuoto, oggi concessionaria dell’impianto, e prevede una serie di opere finalizzate al miglioramento delle prestazioni energetiche, della sicurezza e dell’accessibilità della struttura.

Tra gli interventi figurano i lavori per la realizzazione di una nuova tribuna per gli atleti, per la sostituzione della pavimentazione a bordo vasca e per un complessivo rinnovamento tecnologico degli impianti di filtraggio e trattamento delle acque.

I lavori cominceranno nelle prossime settimane e la riapertura della piscina Samuele è in previsione per l’autunno del 2026.

“Sono soddisfatta di poter dare il via ai lavori sulla Piscina Samuele, un altro impianto che si aggiunge all’elenco dei centri sportivi interessati da importanti interventi di ammodernamento nel corso di questo mandato – sottolinea l’assessora allo Sport, Martina Riva –. Si tratta di una delle 30 procedure di riqualificazione che, come Assessorato allo Sport, abbiamo avviato in questi cinque anni: un risultato che oggettivamente supera qualsiasi aspettativa e che è stato reso possibile anche dall’attenzione che i Giochi Olimpici e Paralimpici hanno portato allo sport nella nostra città. La piscina Samuele, più efficiente, più accessibile e più moderna, sarà restituita ai milanesi già poco dopo l’estate”.