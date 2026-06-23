Taglio del nastro della nuova Area Multisport di via Turoldo

Cinisello Balsamo, 23 giugno 2026 – Pronta per l’inaugurazione la nuova Area Multisport in via Turoldo, lo spazio polivalente e all’avanguardia, realizzato nell’ambito del Piano Urbano Integrato “Spugna”, grazie ai finanziamenti del PNRR.

L’appuntamento è per giovedì 25 giugno, alle ore 17:00. Il taglio del nastro si terrà alla presenza delle autorità e dei partner che hanno guidato e sostenuto l’intervento. Aprirà il momento il sindaco Giacomo Ghilardi, poi interverranno Marzio Marzorati, Presidente di Parco Nord Milano; Paolo Festa, Consigliere delegato all’Ambiente della Città Metropolitana di Milano; Michele Falcone, Direttore Generale Gruppo CAP; Daniela Deplano, responsabile Ufficio Progettazione e Realizzazione fognature Gruppo CAP e Simone Leo, ultramaratoneta e Green Ambassador del Parco Nord Milano, a testimonianza del legame profondo tra attività fisica e tutela dell’ambiente.

L’opera ha l’obiettivo di contrastare gli effetti del cambiamento climatico e prevenire gli allagamenti. E’ frutto di una stretta collaborazione istituzionale tra il Comune di Cinisello Balsamo, Ente Parco Nord Milano, Città Metropolitana di Milano e il Gruppo CAP, che ha curato la realizzazione del progetto insieme al Servizio Progetti di Parco Nord Milano, per un investimento pari a 1,4 milioni di euro.

Dal punto di vista tecnico, la struttura è composta da una trincea filtrante collegata a due bacini di infiltrazione, mentre l’area del parcheggio ospita una rete per la raccolta e lo scarico delle piogge, supportata da altre due trincee drenanti e pavimentazioni permeabili. Queste soluzioni permettono al terreno di assorbire l’acqua in modo naturale, riducendo l’impatto sul territorio.

A questa forte componente ecologica si aggiunge un’importante opera di rigenerazione urbana dedicata allo sport e al tempo libero. La nuova Area Multisport offre infatti alla cittadinanza attrezzature sportive, tra cui una pista di atletica di 400 metri, uno spazio attrezzato per skateboard e BMX, un’area roller, un campo da basket e uno da pallavolo.

Spazi pensati per essere vissuti insieme, per far incontrare le famiglie e far crescere i giovani all’insegna dei valori sani dello sport. Il taglio del nastro rappresenta un momento di unione per tutta la cittadinanza, che si riappropria di un pezzo del proprio territorio per trasformarlo in un luogo di socialità, inclusione e condivisione.

«La Città di Cinisello Balsamo offre questo progetto come un ulteriore contributo alla tutela ambientale e alla nascita di nuovi servizi per la comunità. L’intervento valorizzerà ulteriormente un’area già centrale e amata dai cittadini offrendo ai suoi frequentatori uno spazio ancora più moderno e aperto a tutte le fasce d’età. Con l’Area Multisport si desidera avvicinare ancora di più i giovani allo sport e uno stile di vita più sano e sostenibile», queste le parole del sindaco Giacomo Ghilardi.

Il Presidente del Parco Nord Milano Marzio Marzorati ha aggiunto: «Investire nello sport significa investire nella salute, nel benessere e nella qualità della vita delle persone. Un’Area Multisport dentro il Parco unisce movimento, socialità e natura, ricordandoci che la salute umana dipende anche dalla salute dell’ambiente. Parco Nord tutela biodiversità, aria, suolo e acqua, ma soprattutto protegge la specie umana, offrendo spazi in cui vivere meglio, crescere sani e costruire comunità più forti e consapevoli.»

Secondo Paolo Festa, Consigliere delegato all’Ambiente della Città Metropolitana di Milano: «Il progetto Spugna rappresenta uno degli investimenti più importanti che la Città Metropolitana di Milano abbia voluto sostenere per adattare il nostro territorio agli effetti del cambiamento climatico, una triste realtà con cui purtroppo dobbiamo confrontarci ogni giorno. Non si tratta più di ipotesi future, ma di una sfida concreta che mette a dura prova le nostre città, con eventi meteorologici estremi sempre più frequenti. Questa sfida si può vincere solo facendo rete, lavorando in una logica di stretta collaborazione istituzionale tra – in questo caso – Comune, Parco Nord, Gruppo CAP e Città Metropolitana, ma soprattutto coinvolgendo attivamente i cittadini. Solo attraverso questo approccio condiviso possiamo superare la vulnerabilità e restituire ai nostri territori spazi più sicuri, sostenibili e vivibili».

«L’Area Multisport di via Turoldo è un esempio concreto di come un’infrastruttura legata all’acqua possa diventare anche un progetto di rigenerazione urbana – ha dichiarato Michele Falcone, direttore generale di Gruppo CAP –. Con questo intervento Gruppo CAP ha contribuito a dotare Cinisello Balsamo di soluzioni drenanti e bacini di infiltrazione capaci di migliorare la gestione delle acque meteoriche e ridurre il rischio di allagamenti. Ma l’opera restituisce anche alla città uno spazio pubblico moderno, accessibile e dedicato allo sport. È il modo in cui interpretiamo il nostro ruolo di green utility pubblica: prenderci cura dell’acqua e trasformare questa responsabilità in valore concreto per i territori e per le persone».