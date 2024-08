Si sono conclusi a Luoyang in Cina i campionati del mondo juniores su pista. Nell’ultima giornata di gare l’Italia porta a casa un titolo mondiale, con Davide Stella (nella foto), nell’Eliminazione, una medaglia d’argento, con la coppia Eros Sporzon/Davide Stella nella Madison, e due medaglie di bronzo, con Linda Sanarini/Anita Baima nella Madison e Matilde Cenci nel Keirin. Da segnalare anche il quarto posto di Alessio Magagnotti nel Km, che si aggiunge all’identico piazzamento di Chatal Pegolo nella cosa a punti ieri, ad un solo punto dal podio.

Risultati, questi, che determinano il terzo posto dell’Italia nel medagliere finale, alle spalle di Gran Bretagna e Australia. Il nostro paese è al primo posto, insieme alla Gran Bretagna, per numero di medaglie conquistate: 11 in totale (3 ori, 1 argento e 7 bronzi).

Lo scorso anno, ai Mondiali in Colombia, l’Italia chiuse al primo posto con 12 medaglie e 4 titoli mondiali. Per il terzo anno consecutivo, quindi, il nostro paese termina sul podio del medagliere ai mondiali pista juniores.

Il presidente Dagnoni: “Confermarsi ai vertici, unico paese insieme alla Gran Bretagna, a distanza di anni, in una categoria in cui il ricambio è continuo dimostra che il livello raggiunto dal nostro movimento non è legato al singolo atleta o ad una stagione particolarmente fortunata. E’ la testimonianza della salute complessiva di un settore, in grado di formare sempre nuovi atleti di assoluto livello. Merito delle nostre società, come già ricordato in occasione degli ottimi risultati dei nostri Under 23 al Tour de l’Avenir, e degli staff delle Nazionali, capaci di valorizzare e finalizzare il lavoro delle società di base.”

Le medaglie dell’Italia

Oro

Fabio del Medico – Keirin

Ares Costa, Christian Fantini, Alessio Magagnotti, Davide Stella, Eros Sporzon – Inseguimento a squadre (con record del mondo)

Davide Stella – Eliminazione

Argento

Davide Stella, Eros Sporzon – Madison

Bronzo

Alessio Magagnotti – Inseguimento individuale

Matilde Cenci, Chantal Pegolo, Siria Trevisan – Team Sprint

Matilde Cenci – Keirin

Arianna Giordani, Linda Sanarini, Irma Siri, Asia Sgavarato, Virginia Iaccarino – Inseguimento a squadre

Anita Baima – Eliminazione

Chantal Pegolo – Scratch

Anita Baima, Linda Sanarini – Madison