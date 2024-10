Milano, 23 ottobre 2024 – Dopo il successo della scorsa edizione, che ha visto in Lombardia il coinvolgimento di oltre 127.000 alunni, riparte anche per l’anno scolastico 2024-2025 il progetto “Scuola Attiva Kids per la Lombardia”.

Finanziato da Regione Lombardia e realizzato da Sport e Salute in collaborazione con Ufficio Scolastico Regionale e ANCI Lombardia, il progetto ha l’obiettivo di diffondere l’attività motoria e sportiva e la cultura del benessere tra i più giovani, per facilitare l’avvicinamento degli alunni al movimento e rafforzare il ruolo educativo, culturale e formativo dell’attività fisica.

Per l’anno scolastico 2024-2025, più di 700 scuole lombarde hanno aderito al progetto con quasi 500 Tutor che porteranno avanti il progetto nelle singole classi.

“Scuola Attiva Kids per la Lombardia” integra la proposta nazionale, estendendo nel territorio lombardo la presenza ed il ruolo del Tutor Sportivo Scolastico, figura specializzata, laureata in Scienze Motorie e opportunamente formata, che collabora con gli insegnanti per la programmazione dell’offerta motoria e sportiva scolastica, per la realizzazione dell’attività motoria e dell’orientamento motorio-sportivo nelle classi 1ª, 2ª e 3ª e per l’organizzazione e lo svolgimento di tutte le proposte di progetto.

“Condivido l’importanza di estendere l’educazione sportiva fin dai primi anni di scuola e lieta che Regione Lombardia abbia avviato una collaborazione con Ufficio Scolastico, Sport e Salute e Anci finalizzata a offrire a una platea sempre più vasta di studenti questa opportunità – ha dichiarato il Sottosegretario regionale a Sport e Giovani Federica Picchi – L’attività fisica favorisce la concentrazione, promuove la socialità, ed educa al benessere: con i Tutor professionisti presenti nelle scuole è più facile seminare queste buone pratiche e far sì che diventino alleate preziose per la crescita dei ragazzi”.

Il progetto, per l’anno scolastico 2024-2025, prevede anche un’importante novità: “Scuola Attiva Kids per la Lombardia” si allargherà anche alle scuole dell’infanzia, con una nuova proposta volta a promuovere l’attività motoria in una fascia d’età fondamentale per lo sviluppo della motricità e a diffondere un know-how specifico nelle scuole.

Sono state invece confermate, alla luce del successo dello scorso anno, anche le altre proposte: la formazione pratica in palestra con appuntamenti dedicati ai Tutor e agli insegnanti, curati da formatori esperti, che integrano il programma di webinar del progetto nazionale, e la “Festa Diffusa dello Sport a Scuola” che raccoglierà gli eventi organizzati sul territorio, in luoghi simbolo dello sport, con il coinvolgimento di classi da tutte le province e la presenza dei campioni del “Team Sport e Salute – Illumina”.

”Grazie all’apporto ed al finanziamento della Regione Lombardia, possiamo allargare e potenziare un progetto che in tutta Italia sta già permettendo a migliaia di studenti di avvicinarsi all’educazione motoria, migliorando il fondamentale ma spesso complesso rapporto tra sport e scuola – ha evidenziato il Presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma -. In Lombardia, inoltre, il progetto permetterà all’attività motoria, per la prima volta, di approdare nella scuola dell’infanzia, coinvolgendo i più piccoli che, ad oggi, mancavano di una educazione al movimento”.

Gli alunni, gli insegnanti e i laureati in Scienze motorie possono quindi prendere parte a un percorso sportivo e formativo davvero completo, grazie alla sinergia portata avanti a livello regionale e alla proposta già articolata di “Scuola Attiva Kids”, che prevede per tutte le classi la formazione e il kit didattico, che accompagnano Tutor e insegnanti per tutto il progetto, le Pause Attive da realizzare durante la giornata scolastica, per interrompere la sedentarietà e favorire l’apprendimento, le Giornate del Benessere da svolgere in ambiente con il supporto del Tutor e le Feste di fine anno organizzate in tutte le scuole.

Per maggiori dettagli e rimanere sempre aggiornato: www.sportesalute.eu/progettoscuolattiva/kids-regionali/i-progetti-regionali