In archivio il produttivo test post gara della scorsa settimana a Jerez de la Frontera, il Ducati Lenovo Team torna in pista a Le Mans, un tracciato che nelle ultime cinque stagioni ha visto trionfare nella gara di domenica la Desmosedici GP con ben cinque piloti diversi (’24 Martin, ’23 Bezzecchi, ’22 Bastianini, ’21 Miller e ’20 Petrucci). Marc Márquez e Francesco Bagnaia, entrambi sul podio qui nel 2024 (tripletta Ducati) e soddisfatti di quanto testato nel lunedì di test in Andalusia, puntano ad essere tra i protagonisti.

Secondo nella classifica generale e motivato a lasciarsi alle spalle l’epilogo anticipato nel GP di Spagna, Marc – vincitore a Le Mans tre volte nella classe regina – non vuole lasciare nulla al caso e scenderà in pista per cercare di riprendere la striscia di risultati positivi.

Estimatore del tracciato francese già dalle categorie inferiori, reduce dalla doppia P3 a Jerez e attualmente terzo nella generale, Pecco è al lavoro per trovare fiducia e costanza nelle prestazioni.

Primo appuntamento in pista per entrambi, venerdì 9 maggio alle 10.45 locali per la prima sessione di prove libere.

Marc Márquez (#93 Ducati Lenovo Team) – 2º (139 punti)

“Sono contento di tornare al lavoro, Le Mans nelle ultime stagioni è stata una pista particolarmente amica di Ducati e lo scorso anno ho centrato qui un podio. A Jerez abbiamo fatto molto nella giornata di test, non so cosa porteremo esattamente qui, ma sono positivo. È stato un weekend buono, peccato per la caduta di domenica. Meteo e temperature qui in Francia possono essere un fattore decisivo per la gara”.

Francesco Bagnaia (#63 Ducati Lenovo Team) – 3º (120 punti)

“Nonostante meteo e temperature, Le Mans è una pista che mi piace da sempre e che ben si adatta alla Ducati. A Jerez sono stato solido nella Sprint, in gara mi sono mancati i sorpassi, ma abbiamo raccolto una doppia P3 e tanti punti. Nel test poi ho fatto dei passi in avanti, provato alcune soluzioni che riporteremo anche qui e che possono farci essere più competitivi”.

Informazioni Circuito di Le Mans

Paese: Francia

Nome: Circuit des 24 Heures du Mans

Giro veloce: F. Bagnaia (Ducati), 01:37.449 (163.3 km/h) – 2024

Record del circuito: E. Bastianini (Ducati), 01:37.107 (165.3 km/h) – 2024

Velocità massima: B. Binder (KTM), 325,8 km/h – 2023

Lunghezza del tracciato: 4,19 km

Durata della gara sprint: 13 giri (53.04 km)

Durata della gara: 25 giri (54,47 km)

Curve: 14 (9 a destra, 5 a sinistra)

Le Mans: risultati 2024

Podio: 1° Martin (Ducati); 2° M. Márquez (Ducati), 3° Bagnaia (Ducati)

Pole Position: Martin (Ducati), 01:29.919 (167.5 km/h)

Giro più veloce: Bastianini (Ducati) 01:31.107 (165.3 km/h)

Informazioni Piloti

Francesco Bagnaia

Moto: Ducati Desmosedici GP

Numero di gara: 63

GP disputati: 217 (112 x MotoGP, 36 x Moto2, 69 x Moto3)

Primo GP: Qatar 2019 (MotoGP), Qatar 2017 (Moto2), Qatar 2013 (Moto3)

Vittorie: 40 (30 MotoGP + 8 Moto2 + 2 Moto3)

Podi: 78 (55 MotoGP + 16 Moto2 + 7 Moto3)

Prima vittoria GP: Aragón 2021 (MotoGP), Qatar 2018 (Moto2), Olanda 2016 (Moto3)

Pole position: 31 (24 MotoGP + 6 Moto2 + 1 Moto3)

Prima pole: Qatar 2021 (MotoGP), Francia 2018 (Moto2), Gran Bretagna 2016 (Moto3)

Titoli mondiali: 3 (MotoGP 2023, MotoGP 2022, Moto2 2018)

Marc Márquez

Moto: Ducati Desmosedici

Numero di gara: 93

GP disputati: 272 (194 x MotoGP, 32 x Moto2, 46 x 125cc)

Primo GP: Qatar 2013 (MotoGP), Qatar 2011 (Moto2), Spagna 2008 (125cc)

Vittorie: 91 (65 MotoGP + 16 Moto2 + 10 125cc)

Podi: 153 (114 MotoGP + 25 Moto2 + 14 125cc)

Prima vittoria GP: America 2013 (MotoGP), Francia 2011 (Moto2), Italia 2010 (125cc)

Pole position: 98 (70 MotoGP + 14 Moto2 + 14 125cc)

Prima pole: America 2013 (MotoGP), Gran Bretagna 2011 (Moto2), Francia 2009 (125cc)

Titoli mondiali: 8 (MotoGP 2019, MotoGP 2018, MotoGP 2017, MotoGP 2016, MotoGP 2014, MotoGP 2013, Moto2 2012, 125cc 2010)

Informazioni Campionato

Classifica piloti

Marc Márquez (#93 Ducati Lenovo team) – 2º (139 punti)

Francesco Bagnaia (#63 Ducati Lenovo Team) – 3º (120 punti)

Classifica costruttori

Ducati – 1º (185 punti)

Classifica team

Ducati Lenovo Team – 1º (259 punti)