9 maggio 2025 – Torna l’appuntamento annuale con la Festa dello Sport, che quest’anno, per la sua 39a edizione, si terrà sabato 24 maggio, sempre presso il Centro Polisportivo Scirea in via Cilea, 50. Le iscrizioni sono ancora aperte ed è possibile aderire fino alla fine della giornata di lunedì 12 maggio, online accedendo a questo link.

La Festa dello Sport di Cinisello Balsamo è un evento sportivo che vede protagonisti i bambini/e e ragazzi/e di tutte le scuole (infanzia, primarie e secondarie di 1°grado) della città. Nella giornata dedicata alla manifestazione gli atleti si sfideranno in alcune discipline di atletica, corsa campestre 400m; salto in lungo; lancio del vortex; velocità 60m; corsa 300m; fondo 800m: lo scopo è quello di avvicinare i giovani allo sport e ai suoi sani principi.

Un modo per stimolare tutti i partecipanti a gareggiare puntando al massimo, non solo per se stessi, ma soprattutto perché il punteggio raggiunto da ogni singolo atleta, sommato a tutti gli altri, potrebbe portare la propria Scuola a scalare le classifiche.

L’evento coinvolgerà tutto il territorio e in particolare i parchi cittadini: infatti il ritrovo sarà per tutti presso il Centro Polisportivo Scirea, poi per le Scuole dell’Infanzia e le primarie di 1° e 2° le attività si svolgeranno al parco Grùbria.

Non resta che scegliere la disciplina preferita, iscriversi e dare il meglio di sé.

Sul sito comunale il regolamento, le modalità di iscrizione e tutti i dettagli dell’evento con una guida scaricabile.

La Festa dello Sport è organizzata dal Comune di Cinisello Balsamo grazie al Servizio Sport con il supporto tecnico delle associazioni sportive e la collaborazione delle scuole e centri di assistenza ed educativi.