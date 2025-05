Novità del calendario 2025 una nuova allocazione del GP di Gran Bretagna che si corre in maggio. Tutto pronto – e forse meteo e temperature più clementi della norma – con il Ducati Lenovo Team che torna in pista a Silverstone per il settimo round della stagione. Tre vittorie dal 2017 ad oggi per la Desmosedici GP in Inghilterra con Dovizioso, Bagnaia nel ’22 e Bastiani nel ’24. Da aggiungere anche i successi di Stoner nel 2007 e 2008 quando il GP si correva a Donington.

Ripresa la testa della classifica generale a Le Mans, capace di gestire nel migliore dei modi la rocambolesca domenica francese e staccato il nuovo record di 6 centri consecutivi nella Sprint, Marc, trionfatore una sola volta a Silverstone nella classe regina nel 2014, vuole essere protagonista.

Sul podio a Silverstone nelle ultime tre edizioni, con la vittoria assoluta nel 2022, Pecco vuole lasciarsi alle spalle il weekend francese dove non è riuscito a concretizzare in termini di punti e piazzamenti la velocità dimostrata nei turni di libere.

Primo appuntamento in pista per entrambi, venerdì 23 maggio alle 11.45 locali per la prima sessione di prove libere.

Marc Márquez (#93 Ducati Lenovo Team) – 1º (171 punti)

“Scendo in pista alla ricerca di conferme. In Francia ho centrato due importantissimi piazzamenti per la classifica e ho continuato a fare prove sulla moto. Torniamo ai box per ritrovare le stesse sensazioni sul materiale che abbiamo provato al test di Jerez e continuiamo a lavorare sodo per essere competitivi in entrambe le gare”.

Francesco Bagnaia (#63 Ducati Lenovo Team) – 3º (120 punti)

“Il weekend di Le Mans non ci ha regalato tante soddisfazioni. Ero veloce, competitivo già dal venerdì, ma la doppia caduta in gara non mi ha permesso di concretizzare. L’obiettivo è avere più confidenza sul davanti per poter guidare come vorrei. A Silverstone sono andato sempre molto forte negli ultimi anni, il tracciato e l’atmosfera mi piacciono e non vedo l’ora di tornare a lavorare al box”.

Informazioni Circuito di Silverstone

Paese: Regno Unito

Nome: Silverstone Circuit

Giro veloce: A. Espargaro (Aprilia), 01:58.895 (178.6 km/h) – 2024

Record del circuito: A. Espargaro (Aprilia), 01:57.309 (181 km/h) – 2024

Velocità massima: E. Bastianini (Ducati), 340,6 km/h – 2022

Lunghezza del tracciato: 5,9 km

Durata della gara sprint: 10 giri (59 km)

Durata della gara: 20 giri (118 km)

Curve: 18 (10 a destra, 8 a sinistra)

Risultati Silverstone 2024

Podio: 1° Bastianini (Ducati); 2° Martin (Ducati), 3° Bagnaia (Ducati)

Pole Position: A. Espargaro (Aprilia), 01:57.309 (181 km/h)

Giro più veloce: A. Espargaro (Aprilia), 01:58.895 (178.6 km/h)

Informazioni Piloti

Francesco Bagnaia

Moto: Ducati Desmosedici GP

Numero di gara: 63

GP disputati: 218 (113 x MotoGP, 36 x Moto2, 69 x Moto3)

Primo GP: Qatar 2019 (MotoGP), Qatar 2017 (Moto2), Qatar 2013 (Moto3)

Vittorie: 40 (30 MotoGP + 8 Moto2 + 2 Moto3)

Podi: 78 (55 MotoGP + 16 Moto2 + 7 Moto3)

Prima vittoria GP: Aragón 2021 (MotoGP), Qatar 2018 (Moto2), Olanda 2016 (Moto3)

Pole position: 31 (24 MotoGP + 6 Moto2 + 1 Moto3)

Prima pole: Qatar 2021 (MotoGP), Francia 2018 (Moto2), Gran Bretagna 2016 (Moto3)

Titoli mondiali: 3 (MotoGP 2023, MotoGP 2022, Moto2 2018)

Marc Márquez

Moto: Ducati Desmosedici

Numero di gara: 93

GP disputati: 273 (195 x MotoGP, 32 x Moto2, 46 x 125cc)

Primo GP: Qatar 2013 (MotoGP), Qatar 2011 (Moto2), Spagna 2008 (125cc)

Vittorie: 91 (65 MotoGP + 16 Moto2 + 10 125cc)

Podi: 154 (115 MotoGP + 25 Moto2 + 14 125cc)

Prima vittoria GP: America 2013 (MotoGP), Francia 2011 (Moto2), Italia 2010 (125cc)

Pole position: 98 (70 MotoGP + 14 Moto2 + 14 125cc)

Prima pole: America 2013 (MotoGP), Gran Bretagna 2011 (Moto2), Francia 2009 (125cc)

Titoli mondiali: 8 (MotoGP 2019, MotoGP 2018, MotoGP 2017, MotoGP 2016, MotoGP 2014, MotoGP 2013, Moto2 2012, 125cc 2010)

Informazioni Campionato

Classifica piloti

Marc Márquez (#93 Ducati Lenovo team) – 1º (171 punti)

Francesco Bagnaia (#63 Ducati Lenovo Team) – 3º (120 punti)

Costruttori

Ducati – 1º (217 punti)

Classifica team

Ducati Lenovo Team – 1º (291 punti)