Inaugurati e aperti al pubblico sei nuovi BiciPark in punti strategici della città

Milano, 23 settembre 2025 – Sono attive e aperte all’utenza le sei nuove velostazioni BiciPark del Comune di Milano, che si aggiungono alle tre già attive in Cordusio e presso i parcheggi di interscambio di Abbiategrasso e Comasina e che offriranno a cittadini, cittadine e pendolari un servizio sicuro, moderno e innovativo per parcheggiare la propria bicicletta in corrispondenza delle principali fermate della metropolitana.

Le nuove strutture saranno gestite da Weelo, azienda che si occupa di soluzioni per la mobilità sostenibile, e si trovano in sei punti strategici della città – Bignami, Bisceglie, Centrale, Maciachini, Molino Dorino e Romolo – rafforzando l’intermodalità con i mezzi pubblici. Ognuna potrà ospitare fino a 150 biciclette, con stalli distribuiti su due livelli, aree dedicate alla ricarica delle e-bike e postazioni Bike Lab per la manutenzione ordinaria. Tutti i Bicipark, videosorvegliati e con accessi controllati, saranno aperti dalle 5.30 del mattino fino all’1.30 di notte.

“Siamo felici di inaugurare sei nuovi BiciPark in punti strategici della città, che si aggiungono ai tre già attivi – ha detto l’assessora alla Mobilità Arianna Censi –. Un passo ulteriore che vuole stimolare sempre di più l’utilizzo della rete ciclabile per gli spostamenti in città sia di chi abita Milano, si di chi la vive nel quotidiano pur provenendo da comuni limitrofi”.

Per consentire a tutti di provare il nuovo servizio, fino al 31 dicembre 2025 sarà disponibile l’abbonamento speciale “Week For MI”, che darà diritto a una settimana di utilizzo gratuito. Il servizio si utilizza tramite l’app del circuito Weelo, che consente di registrarsi, accedere e scegliere la formula di sosta più adatta. Gli utenti occasionali hanno ogni giorno a disposizione 2 ore gratis per le soste brevi e possono utilizzare tariffe giornaliere flessibili; gli utenti abituali possono invece contare su abbonamenti settimanali, mensili e annuali a prezzi vantaggiosi (in media meno di 30 centesimi al giorno).

“L’obiettivo dei BiciPark del Comune di Milano gestiti da Weelo è rendere ancora più conveniente e sicuro l’uso della bici a Milano – dichiara Gianluca Pin, CEO di Bicincitta Italia, fornitore e gestore del sistema –. Abbiamo pensato a formule di accesso adatte sia a chi si muove in bici occasionalmente sia a chi la utilizza tutti i giorni. La promozione ‘Week For MI’ è un invito a provare: siamo convinti che, una volta sperimentata la comodità del servizio, diventerà naturale scegliere la bici come mezzo quotidiano. Questa apertura è un tassello importante del nostro percorso: immaginare città dove la bici non è più un’alternativa, ma una parte naturale della mobilità urbana”.

Per maggiori informazioni comune.milano.it/bicipark