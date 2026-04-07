Grazie al progetto MaaS, voucher per gli studenti che andranno al Salone del Mobile di Milano

Milano, 7 aprile 2026 – Dopo il successo della prima fase sperimentale, che ha coinvolto oltre 1.200 utenti, il Comune di Milano prosegue nel percorso di innovazione della mobilità urbana con una nuova fase di sperimentazione del progetto “Mobility as a Service for Italy” (MaaS), finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

La nuova iniziativa è dedicata agli studenti e alle studentesse che visiteranno il Salone del Mobile a Fiera Milano-Rho, uno degli eventi internazionali più rilevanti per la città.

In occasione della manifestazione, in programma dal 21 al 26 aprile 2026, il Comune di Milano metterà a disposizione un voucher del valore di 10 euro destinato agli studenti e alle studentesse che hanno acquistato il biglietto di ingresso. I voucher, validi su diverse piattaforme MaaS accreditate dal Comune di Milano (MooneyGo, URBI e Wetaxi), consentiranno di ottenere uno sconto fino al 50% sui servizi di mobilità e saranno utilizzabili dal 20 al 29 aprile per spostarsi verso il Salone a Rho-Fiera e gli altri eventi nell’ambito della Milano Design Week.

Con una previsione di oltre 300mila visitatori, il Salone del Mobile rappresenta un contesto ideale per testare soluzioni innovative di mobilità urbana. In particolare, il target degli studenti, stimato in circa 15mila presenze, è stato individuato come particolarmente adatto alla sperimentazione per la familiarità con strumenti digitali, l’elevata propensione alla mobilità urbana e la sensibilità verso i temi della sostenibilità.

Per questa fase della sperimentazione, il Comune ha stanziato risorse fino a 400mila euro, nell’ambito dei fondi PNRR già assegnati al progetto MaaS.

Per partecipare è sufficiente scaricare una delle app dei MaaS Operator convenzionati, registrarsi e inserire il codice voucher che corrisponde al codice ticket studenti (S.F. Sigillo Fiscale) ricevuto insieme al biglietto nella mail di conferma dal Salone del Mobile.

“L’iniziativa mira a incentivare l’uso di mezzi di trasporto sostenibili e integrati – spiega Arianna Censi, assessora alla Mobilità – come trasporto pubblico locale, taxi e servizi di sharing mobility. Attraverso questa sperimentazione, Milano conferma il proprio ruolo di città leader nell’innovazione della mobilità, contribuendo allo sviluppo di soluzioni intelligenti, inclusive e sostenibili. Il progetto MaaS rappresenta un passo concreto verso una mobilità sempre più semplice, accessibile e rispettosa dell’ambiente, in linea con gli obiettivi europei di transizione ecologica e digitale”.

“Siamo molto soddisfatti di questa iniziativa del Comune di Milano: un incentivo, integrato in un sistema MaaS già operativo – aggiunge Luca Palermo, Ceo Federlegno Arredo Eventi – pensato per gli studenti che desiderano visitare il Salone del Mobile. Il voucher facilita concretamente l’accesso all’evento e, al tempo stesso, rafforza un modello di mobilità sostenibile e una gestione più efficiente dei flussi, in sintonia con l’impegno del Salone sui temi dell’inclusione e della sostenibilità. Gli studenti sono una parte viva e fondamentale del pubblico del Salone e il target ideale per strumenti di questo tipo, per la loro familiarità con il digitale e l’attenzione alla sostenibilità. Un’iniziativa che unisce accessibilità e sostenibilità, con benefici concreti per i giovani e per la città”.

Comune di Milano