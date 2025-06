Milano, 27 giugno 2025. Dopo due anni di assenza dai riflettori, la superstar mondiale Lewis Capaldi fa oggi il suo grandissimo ritorno con il nuovo singolo “Survive”, un inno audace e coraggioso che sottolinea un periodo difficile della sua carriera, conclusosi a Glastonbury nel 2023 in un momento estremamente duro ma al tempo stesso speciale, quando la folla del Pyramid Stage ha aiutato un emozionato Capaldi ad andare oltre il traguardo.

“La maggior parte delle notti ho paura di non essere mai abbastanza, ho pure dei lunedì mattina in cui non riesco ad alzarmi”, canta Capaldi in un brano enorme, straziante e brutalmente onesto, che affronta le sfide della salute mentale legate al dubbio e alla disperazione, ma che brilla con un ritornello che sfida l’impossibile: “Giuro su Dio che sopravviverò, anche se mi uccide, mi alzerò e ci proverò, anche se è l’ultima cosa che farò”.

Accompagnato dal videoclip ufficiale diretto da Henry Dockrill (Sam Fender, Post Malone), “Survive” vede Lewis riunirsi con lo stretto collaboratore Romans, con cui ha co-scritto la sua megahit globale ‘Someone You Loved’, che all’inizio di quest’anno è stata certificata 10 volte Platino in UK.

Il nuovo brano arriva dopo una serie di concerti in Scozia a maggio, che hanno visto Lewis tornare sul palco come ospite dell’associazione di beneficenza per la salute mentale CALM, in occasione della Mental Health Awareness Week. Senza pressioni e senza aspettative, gli spettacoli hanno permesso a Capaldi di valutare il suo stato di comfort e la sua risposta emotiva prima di tornare sotto i riflettori: una mossa che si è rivelata un vero e proprio trionfo.

L’ultimo album di Lewis Capaldi è stato “Broken By Desire To Be Heavenly Sent”

Gli ha permesso di ottenere la sua seconda n.1 nel Regno Unito con un disco e ben 3 numeri 1 con i singoli “Pointless”, “Wish You The Best” e la canzone “Forget Me”, lavorando con artisti di successo come Max Martin (Taylor Swift, The Weeknd), Malay (Lorde, Frank Ocean) e il collaboratore di lunga data Phil Plested (James Bay, Bastille).

L’album ha ottenuto un ampio consenso da parte di critici, oltre che da parte del pubblico. Ha inoltre raggiunto la vetta delle classifiche airplay e ha superato le vendite della prima settimana del suo monumentale album di debutto “Divinely Uninspired To A Hellish Extent”.

Nell’aprile 2023 è stato pubblicato su Netflix l’avvincente, crudo e onesto documentario musicale di Lewis, nominato ai GRAMMY®, “Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now”, disponibile sulla piattaforma. Il documentario ha raggiunto la vetta della classifica di Netflix, diventando il film più visto sulla piattaforma alla sua uscita.

L’esordio è stato con il disco “Divinely Uninspired To A Hellish Extent” del 2019, che ha lanciato Capaldi da musicista da cameretta a superstar globale. Pochi avevano visto un debutto simile, diventando l’album più venduto nel Regno Unito sia nel 2019 che nel 2020, generando due singoli al numero 1 nel Regno Unito, aggiudicandosi diversi BRIT e una nomination ai GRAMMY®.

Il brano “Someone You Loved” è volato al n.1 in tutto il mondo, è stato recentemente certificato 10 volte disco di platino ed è anche la canzone più ascoltata in streaming nel Regno Unito di tutti i tempi e la quarta canzone più ascoltata al mondo di sempre.

Dopo aver superato una tempesta a cui pochi sarebbero stati preparati, Lewis Capaldi torna con un rinnovato senso di responsabilità. “Survive” dimostra che anche nei momenti più bui c’è ancora la forza di mostrarsi in pubblico. Iniziando una nuova Era discografica, Lewis non si limita a sopravvivere, ma torna ancora più forte, con il cuore aperto e pronto a uscire di nuovo.

I numeri di Lewis Capaldi