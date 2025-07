“Coming Home Live”, l’album live degli Scorpions 

Nel corso della loro leggendaria carriera, gli Scorpions hanno suonato in stadi di tutto il mondo.

Per celebrare il loro 60° anniversario si esibiranno per la prima volta nello stadio della loro città natale, Hannover, dove tutto ebbe inizio. Il concerto si terrà il 5 luglio 2025 all’Hanover Stadium Arena/Heinz von Heiden Arena e non sorprende che i biglietti si siano esauriti in pochi istanti, con ben 45.000 biglietti venduti.

“Coming Home” sarà il motto del concerto e “Coming Home Live” sarà il titolo dell’album live che lo accompagnerà, che offrirà ai fan di tutto il mondo l’opportunità di vivere questo momento ad Hannover.

Universal Music pubblicherà questo straordinario concerto, con tutti i più grandi successi della band e molte sorprese musicali il 14 novembre in CD e VINILE.

Rudolf Schenker, l’uomo che ha fondato la band sessant’anni fa:

“All’epoca, volevamo solo far parte della famiglia rock mondiale: era il nostro sogno. Da allora, abbiamo condiviso il palco con gli Aerosmith e i Kiss, con i Metallica, gli AC/DC, persino con la Filarmonica di Berlino.”

La band si è sempre sentita a casa quando si è esibita nei principali stadi del mondo. Ma ancora di più, nel corso degli anni, gli Scorpions hanno influenzato generazioni di fan del rock, plasmando senza dubbio lo stile e la musica di artisti più giovani e di altre leggende.

“Sono la cosa migliore che potesse capitare all’hard rock o all’heavy metal”, ha dichiarato Jon Bon Jovi, mentre Kirk Hammett dei Metallica ha confessato d’essere rimasto così colpito dalla copertina di Tokyo Tapes che da allora è diventato un grandissimo fan degli Scorpions tanto da cercare ovunque tutte le informazioni possibili sulla band.

Membri di Smashing Pumpkins, Mötley Crüe, Green Day, Guns N’ Roses e KISS hanno tutti affermato che le canzoni degli Scorpions hanno avuto un’enorme influenza sulla loro musica.

Afferma il cantante Klaus Meine:

“Il concerto è il nostro elemento più importante. E il più forte: gli Scorpions sono una band che, fin dagli esordi, si è affermata sul palco e su alcuni dei palchi più grandi del mondo, negli stadi e nelle arene. È sempre stata una sfida conquistare il pubblico e suonare un grande spettacolo dal vivo.”

Gli Scorpions sono stati sempre all’altezza della situazione e hanno superato ogni volta questa sfida

Il chitarrista solista Matthias Jabs:

“Non mi piace pensare al passato. Preferisco pensare a quello che stiamo facendo ora o a quello che faremo. Ed è per questo che, per me, il concerto nello stadio di Hannover è la cosa più importante in questo momento”.