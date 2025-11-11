Terminati i lavori nel maxi cantiere a Quarto Oggiaro

Milano, 11 novembre 2025 – Il tratto di via Mambretti e via Palizzi nel Municipio 8, oggetto di un maxi cantiere, è stato completamente riaperto oggi e i tram riprenderanno domani, mercoledì 12 novembre, il normale esercizio nella tratta.

L’intervento, partito il 9 settembre scorso, prevedeva la realizzazione di un nuovo sistema fognario, la sistemazione di un tratto dell’acquedotto, la sostituzione della rete gas e il rifacimento dei binari. La programmazione aveva richiesto un lavoro certosino per organizzare l’alternanza di più enti nel sottosuolo.

Un unico cantiere in cui si sono avvicendati più soggetti, ciascuno per la propria parte, ottimizzando i tempi: il rifacimento di un tratto della fognatura e di parte dell’acquedotto è stato realizzato da MM, la sostituzione delle tubature del gas da Unareti.

Inoltre, considerato che la strada si posiziona vicino ad uno svincolo autostradale, erano stati anche analizzati i flussi delle auto per dividere l’area in diverse zone di intervento, cercando di limitare, per quanto possibile, disagi per i residenti.

“Riconsegniamo oggi ai cittadini e cittadine – commentano Arianna Censi, assessora alla Mobilità e Marco Granelli, assessore alle Opere Pubbliche – un’area che ha visto un massiccio intervento che ha creato sicuramente qualche difficoltà, ma nello stesso tempo è stata migliorata la qualità di servizi essenziali utilizzati quotidianamente”.

I tram 1 e 12 torneranno domani a percorrere quel tratto che attraversa il quartiere di Quarto Oggiaro, dopo la realizzazione di una struttura su platea in calcestruzzo con inserimento di materassini per un maggior confort di viaggio, in grado di resistere meglio alle sollecitazioni.

Comune di Milano