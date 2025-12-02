Il Natale 2025 a Cinisello Balsamo

2 dicembre 2025 – Tutto pronto per il calendario di eventi e iniziative per il Natale 2025 di Cinisello Balsamo. Diversi gli appuntamenti in programma per celebrare insieme la festa più attesa e coinvolgente dell’anno.

“Come ogni anno, la città si sta preparando e vestendo con i colori e del Natale. Luminarie nelle vie, addobbi nelle piazze e nelle vetrine dei negozi. Come Amministrazione proseguiamo nell’impegno e volontà di proporre mostre, attività e diversi eventi per ritrovarci ed continuare ad essere una comunità unita”. Ha detto il sindaco Giacomo Ghilardi.

“Il Natale arriva in diversi luoghi della città: in piazza Gramsci con l’albero e la pista di pattinaggio; nelle vie con le luminarie e le vetrine addobbate dei negozi, gli eventi al Pertini e in villa Ghirlanda. I presepi per grandi e bambini, i concerti e tante altre attività per vivere insieme l’atmosfera di festa. Un grazie a tutti coloro che hanno dato il proprio contributo per raggiungere questo risultato: associazioni e realtà del territorio”, hanno aggiunto il vicesindaco Giuseppe Berlino con delega al Commercio ed Eventi e Daniela Maggi, assessore alla Cultura.

In piazza Gramsci, fino al 6 gennaio ci sarà la pista di pattinaggio su ghiaccio, una giostra per bambini e il banco di frittelle e zucchero filato. Poi, dal 6 al 24 dicembre, tutti i giorni, la Casa di Babbo Natale. Il Villaggio di Natale, mercatino con casette di legno e stand, continuerà ad essere operativo fino al 6 gennaio. Sabato 6 dicembre, poi, nella Chiesa di Sant’Ambrogio, la Santa Messa solenne per celebrare il Santo Patrono.

Domenica 7 sarà un susseguirsi di attività: i Babbi Natale in Vespa; l’animazione musicale, a cura di Alex Zitelli; il coro natalizio dei bambini; l’accensione dell’albero di Natale con la distribuzione gratuita di panettone, vin brulè e caramelle, a cura di Cbcomm, Pro loco e Associazione Nazionale Carabinieri; quindi il Christmas Gospel e il Concerto itinerante della Filarmonica Paganelli per le vie del centro cittadino, che si ripeterà anche domenica 14 dicembre.

Lunedì 8 dicembre, in Sant’Ambrogio, il concerto “In-canto – Un viaggio in musica verso il Natale” e sabato 13 il 38° Cantanatale con la partecipazione del coro C.A.I. di Cinisello Balsamo, la Corale della Parrocchia di Sant’Ambrogio e Cantù Gospel Voice.

Domenica 14, ancora, Magic globe e giovedì 18 l’Autobus di Santa Claus, la casa di Babbo Natale lunga 12 metri con animazioni per bambini.

Domenica 21 dicembre la Parata dei sogni e lo spettacolo sul ghiaccio, a cura di GEAS Ice Team. Infine, il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, la tradizionale Motobefana benefica a cura dell’associazione “Amici di Denise” che partirà da piazza Gramsci attraversando poi diverse vie cittadine.

In piazza Costa, fino al 6 gennaio, ci sarà il Trenino lillipuziano su binario e un banco di frittelle e zucchero filato e, domenica 14 e 21 dicembre, il mercato straordinario.

Al Cineteatro Pax, il 3 dicembre sarà di scena lo spettacolo teatrale, per tutti, “La Porta Aperta. Il Giubileo raccontato ai bambini” e alle loro famiglie, di Oreste Castagna; il 6 dicembre Il Gruffalò. Per salutare il vecchio e il nuovo anno, il 31 dicembre lo spettacolo di cabaret Capodanno 2025 al Cineteatro PAX con Omar Pirovano e il 1° gennaio il tradizionale Concerto di Capodanno a cura della Filarmonica Paganelli.

In Villa Casati Stampa (Piazza Soncino, 5), dal 5 al 9 dicembre, Natale solidale 2025. Domenica 7 dicembre, poi, l’inaugurazione della “XXIV Mostra Presepi” con l’accompagnamento del coro di voci bianche degli alunni della Civica Scuola di Musica Salvatore Licitra, visitabile fino all’11 gennaio.

Il Centro culturale Il Pertini, dal 10 dicembre al 4 gennaio, ospita, al piano -1, la mostra di presepi a cielo aperto; mentre, il 12 dicembre, per bambini da 3 anni “Marta Racconta”. Sabato 13 dicembre, al piano terra, ci saranno i banchetti natalizi di Vo.Ci. E l’accoglienza della Luce della pace da Betlemme con un momento di riflessione alla presenza delle Autorità civili e religiose; il sabato successivo, 20 dicembre, Notte in biblioteca.

Sempre venerdì 12 dicembre, il Salone Matteotti (via I Maggio, 5), mette in scena lo spettacolo natalizio per bambini e famiglie “Un amico per Natale”.

Sabato 20 dicembre, nella chiesa di San Pio X (Via Guglielmo Marconi), concerto natalizio della Filarmonica Paganelli.

Il programma completo di tutti gli eventi, con il dettaglio degli orario e modalità di partecipazione, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale.